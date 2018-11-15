Замри, мгновение: ростовский художник ищет вдохновение в жизни простых горожан



фото: savelenko.ru

В ростовском музее изобразительного искусства открылась выставка художника Александра Савеленко.



Главным акцентом стал цикл работ «Ростовские контрасты». На них изображены простые люди, которых мы видим каждый день на рынке, остановках, по пути на работу. Мы не замечаем их, проходим мимо и спустя мгновение забываем.







А вот Александр Савеленко не забывает. Он берёт холст, кисти и начинает творить. Через несколько дней на полотне появляется запечатлённый момент из жизни обычного ростовчанина. Зритель, разглядывая работу, думает: «А почему я этого не замечал?».

- Я посвящаю этот цикл простым ростовским жителям. У каждого из них свои особенности и характеры. Здесь сложная социальная тема, - рассказывает художник.



Например, работа «Новое время». Старушка, символ ушедшей советской эпохи, приучается к новым веяниям. Она разговаривает по мобильному телефону, «зажатая» между двумя иномарками.







Раньше Александр больше времени уделял пейзажам. В один прекрасный день в голове произошёл щелчок, и мастер начал писать людей.

- Не было плавного перетекания от пейзажей к людям. Я заставил себя их писать. Все мы ленивые, особенно художники, - с улыбкой говорит Александр.



Всё началось в 2015 году с работы «Размышление о людях и вещах». Мы видим задумчивого пожилого человека на барахолке в Газетном переулке. Каждый герой картины был замечен в разные дни и перенесён в карандашный набросок. Затем все они встретились в одной картине.







- Я ходил туда, дежурил, искал лица. Саму картину я написал за две недели. А вот материал собирал очень долго.



Большой формат холста не позволил художнику творить в его маленькой мастерской в Ростове. Ему пришлось свернуть полотно и ехать в Тверскую область на Академическую дачу имени Репина.



На открытии выставки специалисты в области изобразительного искусства отметили монументальность триптиха «Боевые раны». На войне для солдата дыры на знамени были равны телесным травмам. Герои оберегали полотна как святыни: латали их и даже умирали со знамёнами на груди.







На мероприятии присутствовали первые учителя Александра, его наставники и вдохновители. Все они искренне поздравили художника и выразили восхищение его работами.



