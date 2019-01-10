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За фильм «Лето» ростовчанин Кирилл Серебренников получил престижную премию

За фильм «Лето» ростовчанин Кирилл Серебренников получил престижную премию
Ростовский режиссер Кирилл Серебренников получил премию «Белый слон» за фильм «Лето». Результаты голосования экспертного совета объявили на церемонии вручения наград в Доме кино 11 января

Картина рассказывает о жизни и творческом пути лидера группы «Кино» Викторе Цое. Одну из главных ролей в фильме сыграл Роман Билык из группы «Звери».

Фильм «Лето» уже был отмечен кинокритиками на Канском фестивале и даже получил награду за саундтрек.

Серебренников работал над фильмом даже под арестом. Обвинение в хищении крупной сумму государственных денег не помешало режиссеру завершить работу над картиной.

Напомним, Серебренников проходит одним из обвиняемых по делу «Седьмой студии». По версии следствия, Кирилл и его коллеги похитили 133 миллиона рублей, выделенных на проект «Платформа».

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