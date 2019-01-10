За фильм «Лето» ростовчанин Кирилл Серебренников получил престижную премию
Ростовский режиссер Кирилл Серебренников получил премию «Белый слон» за фильм «Лето». Результаты голосования экспертного совета объявили на церемонии вручения наград в Доме кино 11 января
Картина рассказывает о жизни и творческом пути лидера группы «Кино» Викторе Цое. Одну из главных ролей в фильме сыграл Роман Билык из группы «Звери».
Фильм «Лето» уже был отмечен кинокритиками на Канском фестивале и даже получил награду за саундтрек.
Серебренников работал над фильмом даже под арестом. Обвинение в хищении крупной сумму государственных денег не помешало режиссеру завершить работу над картиной.
Напомним, Серебренников проходит одним из обвиняемых по делу «Седьмой студии». По версии следствия, Кирилл и его коллеги похитили 133 миллиона рублей, выделенных на проект «Платформа».