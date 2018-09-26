За что в России бьют: в Ростове покажут необычный спектакль о природе насилия





Алексей Ершов, режиссер из Питера, представит ростовчанам свою новую работу Abuse Opera. Премьерные показы состоятся 29 и 30 сентября.



В основе спектакля — истории людей, которые подверглись физическому, психологическому или сексуальному насилию. 15 историй, 15 ролей, 15 актёров. Режиссёр не привез в Ростов свою команду исполнителей. Он искал их здесь, кинув клич в Сети. От претендентов требовалось написать письмо-мотивацию и немного рассказать о себе. И никакого актёрского образования! Алексей готовит оперу с новыми актёрами всего за неделю.



Сквозь весь спектакль проходит вопрос: «За что в России бьют?». Ответы на него и сложили литературную основу оперы. Алексей и его коллега Максим Карнаухов запустили вопрос в Интернет. Им стали приходить сотни анонимных писем с историями. Несколько раз создатели спектакля сами выходили в город с диктофоном и задавали этот вопрос случайным прохожим.

- У меня самого есть две истории, за которые немного стыдно. Первая - про то время, когда я любил футбол и болел за «Спартак». Однажды я шёл по улице с красно-белым шарфом на шее. Вдруг ко мне подошли какие-то парни (видимо, фанаты другого клуба), достали нож и сказали: «Снимай». Я снял шарф, принес домой и больше его не носил. В другой раз я вышел из дома в футболке с надписью «Оnyx» (название американской хип-хоп-группы). И снова рядом оказались какие-то агрессивные прохожие, которые пристали ко мне с вопросом: «Че ты, против русских? Негров любишь?». Потребовали снять футболку. Я её снял и больше не надевал.







Работа над Abuse Opera не закончена, потому что жизнь продолжает «дарить» новые сюжеты…

- Все наши истории достаточно обыденные. Истории, которые происходят вокруг нас. В этом их сила.



Когда Алексей хочет объяснить актерам, какой образ нужно показать, рассказывает следующее:

- Я выхожу из подъезда пятиэтажки покурить. Слышу, как мужик орёт на свою дочь: «Встала и вышла. Че непонятного?! Встала — вышла! Встала — вышла!». А я представляю себе, что все в доме поссорились друг с другом. И ты слышишь это из всех окон одновременно. Кто-то кричит, где-то братья дерутся, откуда-то слышен отборный мат. Получается такой большой фон насилия. Вот это мы и хотим показать со сцены.



Конечно, опера, исполненная столь необычной командой, не будет заурядной:

- Композитор Кирилл Широков придумал такую историю, когда вместо музыки звучат… паузы. В этот момент все случайные звуки вокруг становятся как бы музыкальным сопровождением.







Алексей Ершов завоевал популярность благодаря своему радикальному питерскому проекту «Театр. На вынос». Режиссёр знакомился на улице с прохожими, а затем делал из их историй уличные спектакли. Каждый спектакль готовился ровно один день. Ставили их прямо на улицах, в заброшенных домах, в метро и т. д. Время и место спектакля анонсировалось в соцсетях за несколько часов до начала представления. За год команда сделала около 35 событий, поучаствовала в пяти фестивалях, в том числе в Берлине, Костроме, Туле, Сергиеве Посаде.



Театром Алексей начал заниматься случайно. Как и многие молодые люди, он сначала хотел стать рок-звездой, но с треском провалил экзамены в музучилище. Тогда он попробовал поступить в колледж культуры и искусств.

- Я даже не знал, кто такой Станиславский. Во время вступительных экзаменов спрашивал у поступающих, что такое проза. На меня смотрели, как на идиота.



Тем не менее Алексей поступил. Затем был театральный институт, где он учился у режиссёра Геннадия Рафаиловича Тростянецкого, который, кстати, родился в Ростове.

- Меня выгнали с курса за то, что мы начали заниматься чем-то на стороне. Как раз тогда был придуман проект «Театр. На вынос». Этот проект лишил меня бумаги, подтверждающей, что я режиссёр. Зато дал возможность работать, искать, а не смотреть часами на то, как кто-то репетирует по 15 раз выход из двери.



После Ростова Алексей едет в Петербург для постановки новой версии спектакля «Старик и море». Еще он собирается показать Opera в Германии.