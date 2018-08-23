Второй в России фэнтези-мюзикл покажут в Ростове





5 августа в рамках фестиваля «Танибата» впервые презентовали фрагмент фэнтези-мюзикла «Террадоин Харм - Книга Стихий». Премьера постановки состоится следующим летом в Ростове.



В основе сюжета мюзикла лежит оригинальная идея сценаристов. В мире, где существует магия, светлые и темные мастера вынуждены объединиться для борьбы с общим врагом. Они создали Книгу Стихий - Террадоин Харм. Этот мощный артефакт смог изгнать неприятеля, но разразилась новая война - за обладание книгой. Террадоин Харм решила сама избрать себе владельца. Главная интрига истории - кто из магов получит артефакт, свет или тьма?







«Террадоин Харм - Книга Стихий» станет вторым фэнтези-мюзиклом, который будет гастролировать по России. Первый – «Последнее испытание» - создан по мотивам серии книг «Сага о копье» в 2009 году. В его постановке принимали участие лидеры российских музыкальных групп, таких как «Мельница», «Тол Мириам», «Тинтал» и т. д.



Второй мюзикл создали артисты музыкально-экспериментального театра Desperandum. Этот коллектив родился из завсегдатаев аниме-фестивалей. Среди его участников - как профессионалы, так и любители из разных городов России, в том числе из Ростова.



Сценарий написали Тария Батурина и Галина Ересина, музыку сочинили Андрей Антипов и Кирилл Мажуга. Тария - также генеральный директор и режиссер проекта.

- Мы решили сделать то, что никто до нас не делал. И выбрали то, без чего не можем. Мы не можем не петь и не можем без фэнтези, поэтому создали фэнтези-мюзикл, - рассказывает она.

Галина Еремина добавила, что в России нет оригинальных идей в этом жанре. История «Террадоин Харм» от и до была создана коллективом Desperandum. В сюжете мюзикла есть классические архетипы. Светлые, тёмные маги, таинственный избранный, от которого зависит судьба всего мира. Персонажи хорошо прописаны в сценарии, но во время выступления актёры не успевают их раскрыть.







В музыкальных треках присутствуют рок- и фолк-мотивы. Хочется отметить вокал Елены Машиной, которая сыграла тёмную наставницу Прешвирру, а также Андрея Антипова - светлого мага Зирохцесса.



Костюмы и грим персонажей выглядят ярко и искусно, со множеством деталей. Некоторые сцены казались слишком статичными. Декорации минимальны, а свет ограничивался возможностями зала в Областном доме народного творчества.



Интересна задумка финала. По словам Тарии, у мюзикла будет три окончания: хорошее, плохое и альтернативное. Никто не будет знать, какое именно сыграют сегодня, даже сами актёры. Но альтернативный финал присутствует и у «Последнего испытания».







Премьера мюзикла пройдёт летом 2019 года в Ростове. Театр выбрал донскую столицу из-за знакомой площадки для выступлений. Участники Desperandum много лет играли на сцене ростовского ОДНТ на фестивалях.



Спектакль также покажут в Таганроге, Воронеже, Москве и Санкт-Петербурге. Следующая презентация фрагмента состоится на фестивале COMIC CON, который будет проходить в Москве с 4 по 7 октября.



