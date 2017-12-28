«Все - на бал» кукол

В Ростове открылась новогодняя выставка кукол.



В Ростовской галерее кукол открылась традиционная новогодняя выставка. В этом году её тема: «Все - на бал».



Утончённая и мечтательная Снегурочка с белым соболем у ног как будто увидела в небе чудесное сияние. Её глаза смотрят вверх, одна рука держит волшебный посох, во второй – снежок. Кажется, что она замерла только на секунду, вот-вот повернёт голову и заговорит с тобой. Эффект «оживлённости» присутствует во всех персонажах. Куклы сделаны вручную, каждая деталь, а как известно, художник вкладывает частичку души в каждое своё творенье. От этого и взгляд у игрушек естественный, только очень глубокий, пронзительный.

- В этом году на выставке представлены 20 работ авторов из Ростова, Таганрога, районов области, один экспонат из Тихорецка, - рассказала руководитель галереи кукол Наталья Хлыстунова. - Почти все участники – не профессиональные мастера, а то люди, которые обучились на мастер-классах, увлеклись созданием кукол и сегодня представляют свои работы на выставках.







По словам руководителя галереи, каждый посетитель находит для себя близкого по душе персонажа, которого он выделяет на фоне остальных. Одна из участниц выставки, Ольга Казакова, делает винтажных плюшевых мишек. Её изделия будто из 30-40-х годов, взрослые посетители наверняка узнают в этих работах игрушки из своего детства. Ольга делает мишек по старинным выкройкам и ткани использует тоже старинные или состаривает современные.



Любимые персонажи другой участницы выставки, Татьяны Козловой, – кошки. В тему экспозиции мастер одела белоснежную кошечку в пышное платье и шляпку с вуалью.



Посетителям машет рукой Баба-яга. Она напоминает знаменитого исполнителя этой роли Милляра. Несмотря на клыки и огромный нос, глаза Яги светятся озорным огоньком. Такая не напугает даже самых маленьких посетителей.







Часть выставки занимают символы наступающего года – собаки. Деловой английский бульдог из валяной шерсти и забавная парочка той-терьеров Пин и Фрося обязательно обратят на себя внимание. Рядом - ещё один экземпляр из меха шиншиллы. К слову, сейчас в столице набирает обороты новая мода, когда гламурные дамы выходят на променад не с живыми собаками, а с такими вот игрушечными, сделанными из ценных пород меха - шиншиллы, соболя, норки.



Одна кукла делается как минимум месяц. Сначала формируется проволочный каркас, затем он обматывается тканью, синтепоном и обшивается чехлом из трикотажа. Руки и ноги выполняются из пластика. Для лица в основном используют горячий пластик – это полимерная масса, которая лепится как пластилин, потом запекается в обычной духовке и становится твёрдой. Существует и холодный пластик, он застывает на воздухе, также мастера используют папье-маше, фарфор. С натуральными волосами мастера работают крайне редко, так как они очень тяжелые. В большинстве случаев используется козий тресс. Хотя в конце 19 века немецкие компании, которые делали самых известных кукол, иногда использовали натуральные волосы.







Наталья Леонидовна говорит, что, как правило, первая кукла всегда похожа на своего автора.

- Это такой мистический отпечаток авторской энергетики, который присутствует особенно в дебютных работах. Художник ещё не нащупал своего почерка и идёт интуитивным путём, на уровне подсознания, повторяя себя в своей работе. Авторский почерк вырабатывается годами.



Персонажи открывшейся выставки как будто создают вокруг себя волшебный мир. Глядя на них, и дети, и взрослые начинают верить в чудо. Накануне самой сказочной ночи в году это лучшее чувство, которое только можно испытать.



