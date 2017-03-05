В ростовском парке Горького пройдет праздничный фестиваль





В ростовском парке Горького 8 марта пройдет праздничный фестиваль. Начнется он в 10 часов утра.



На главной сценической площадке пройдет концерт с участием лауреатов и дипломантов городского конкурса на лучший эстрадный и детский проект «Звезды Ростова», а также коллективов областного Дома народного творчества.



Перед памятником В. И. Ленину будут выступать коллективы детских музыкальных школ и Домов творчества детей и молодежи.



Возле часов, отсчитывающих время до Мундиаля-2018, пройдет интерактивная программа от оргкомитета подготовки Чемпионата мира по футболу в городе Ростове-на-Дону.



Возле обсерватории ростовчане и гости города смогут увидеть кукольное представление, костюмированных ходулистов и мини-выставку зоопарка «наши младшие друзья».



Кроме того, любой желающий сможет поучаствовать в различных мастер-классах и спортивных состязаниях. А на фестивале «Открытый литературный микрофон», посвященном Международному Женскому Дню, любители литературы смогут прочесть свои собственные стихи, рассказы или произведения любимых поэтов и писателей, посвященные женщинам и прекрасным чувствам.