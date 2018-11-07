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Выставка, посвященная 100-летию гибели ледокола «Байкал», пройдёт в Ростове

Выставка, посвященная 100-летию гибели ледокола «Байкал», пройдёт в Ростове
В публичной библиотеке открылся межрегиональный проект «Преодолевая лёд забвения. К 100-летию гибели ледокола «Байкал». Выставка начала работу 9 ноября.

Выставка расскажет о Байкальской переправе как об уникальном феномене инженерного искусства. Благодаря документам и фотографиям гости узнают о героическом значении переправы в истории России.

В первый день состоится показ документального фильма «Байкальская переправа».
Выставка, посвященная 100-летию гибели ледокола «Байкал», пройдёт в Ростове

- С 1900-го по 1905 год единственным связующим звеном Великого Сибирского пути являлась паромная переправа через Байкал. Благодаря железнодорожному парому-ледоколу «Байкал» и вспомогательному ледоколу «Ангара» удалось построить Транссибирскую магистраль. Масштабный государственный проект связал воедино страну, обеспечил возможность отстоять наши завоевания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Если бы в начале XX столетия у России не было Байкальской паромной железнодорожной переправы, то география нашей страны могла быть сегодня совершенно иной, - сообщили в пресс-службе публичной библиотеки.

История Байкальской переправы была незаслуженно забыта. Организаторы проекта хотят показать, что нельзя вытеснять важные события и феномены из национальной истории.

Вход на выставку свободный.

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