В Ростове пройдет Фестиваль австрийского кино



В донской столице с 26 по 30 сентября пройдет Фестиваль австрийского кино. Ростовчане смогут увидеть пять фильмов 2016-го, 2017-го и 2018 годов.



В среду, 26 сентября, фестиваль откроет фильм «Три дня с Роми Шнейдер». Картина снята в черно-белой гамме и рассказывает о последнем откровенном интервью актрисы Роми Шнейдер. Фильм участвовал в конкурсе Берлинского кинофестиваля и получила много наград в Германии.



Во второй день, 27 сентября, ростовчане увидят картину «Мадемуазель Паради». Это психологическая драма, в основе которой лежат исторические события. Фильм также имеет много наград.



В четверг, 28 сентября, на экране покажут «Дикую мышь» - меланхоличную, ироничную и одновременно оптимистичную картину, повествующую о музыкальной критике. «Дикая мышь» участвовала в программе Берлинского кинофестиваля.



Закрывать фестиваль будут сразу два фильма - «Кестнер и маленький Вторник» и «Сойди за своего». Первая кинокартина расскажет о жизни храброго детского писателя, деятельность которого пришлась на времена нацистского режима. «Сойди за своего» - это сатирическая мультипликация, которая созданная режиссером-документалистом Арманом Т. Риахи.