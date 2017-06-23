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В Ростове пройдёт джазовый open-air

В Ростове пройдёт джазовый open-air

В Ростове пройдёт джазовый open-air. Уличный концерт состоится на открытой площадке перед Донской публичной библиотекой в рамках проекта «Библиджаз». На протяжении нескольких лет проект успешно реализуется в библиотеке и имеет множество поклонников.

Свою программу «Молодая волна-2017» представит Ростовский колледж искусств. Руководитель проекта - заведующий джазовым отделением колледжа искусств, доцент кафедры джазовой музыки Ростовской государственной консерватории, один из активных творческих деятелей джазовой жизни Юга России Адам Терацуян.

Провести летний вечер на одной из красивейших улиц донской столицы под звуки джаза приглашают ростовчан и гостей города 28 июня. Начало - в 19 часов.

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