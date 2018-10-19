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В Ростове прошла мировая премьера симфонии, посвященной годовщине расстрела царской семьи

В Ростове прошла мировая премьера симфонии, посвященной годовщине расстрела царской семьи
В Ростове-на-Дону состоялась премьера третьей симфонии Леонида Клиничева «100 лет». Посвящена она вековой годовщине расстрела семьи Романовых. Премьера прошла 20 октября в Большом зале Ростовской филармонии.

Концерт был приурочен к юбилею ростовского композитора Леонида Клиничева, которому 25 октября исполнится 70 лет. Программа состояла из двух частей: сначала слушателям была представлена моноопера «Анна» в исполнении солистки Мариинского театра Марии Соловьевой, затем – симфония № 3 «100 лет». Автором произведений является сам юбиляр - Леонид Клиничев.
В Ростове прошла мировая премьера симфонии, посвященной годовщине расстрела царской семьи
«Анна» входит в триптих опер, посвященных великим женщинам России: Анне Ахматовой, Марине Цветаевой и Зинаиде Гиппиус. Все три оперы Леонид Клиничев написал для Мариинского театра. «Анна» ставилась во Владикавказе, Нижнем Новгороде, Петербурге и, наконец, в Ростове. Либретто оперы составлено самим композитором. Сюда вошли письма Ахматовой, автобиография и, конечно, стихотворения. Композитор поставил перед собой практически невыполнимую задачу: в течение одноактового произведения прочертить жизненный путь великого русского поэта. Сначала Леонид Павлович показывает безмятежную жизнь Анны, юность в Царском селе, затем - Париж. Но внезапно в эту жизнь вторгается горе. Оно все ломает и калечит. Война, революция, арест и расстрел мужа, арест сына, дни и ночи стояния перед тюремными затворками…
- Мария, солистка, мне говорила: «Так не надо писать. Я плачу, а мне надо петь», - рассказал Леонид Клиничев. – Она первой исполнила оперу «Анна», а от первого исполнения, конечно, зависит дальнейший успех.

Вторая часть юбилейного концерта – мировая премьеры симфонии «100 лет». Произведение посвящено одному из страшных событий российской истории – расстрелу царской семьи Романовых.
- Меня очень интересует история 20-го века. И это событие, расстрел царя и его семьи, меня невероятно взволновало. Убить детей, наследников – это ведь вещи, уму непостижимые. Изучив это событие, я решил, что должен что-то написать. Сначала, в 90-х, родилась первая часть симфонии - Via Dolorosa, или «Дорога скорби», - тот самый путь, по которому прошел Иисус к месту распятия. Через десять лет я написал четвертую часть, а этой весной – вторую и третью. Всем частям я дал названия на латыни, вторая – «Жертвоприношение», третья – «Траурный марш» и четвертая – «Вознесение».
В Ростове прошла мировая премьера симфонии, посвященной годовщине расстрела царской семьи
Оперу и симфонию исполнил на сцене филармонии Ростовский академический симфонический театр. Дирижер – приглашенный гость из Хабаровска, художественный руководитель и главный дирижёр Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров.
- Я очень счастлив быть причастным к мировой премьере симфонии большого композитора, - сказал маэстро. – Это невероятное чувство – исполнить произведение, которое до тебя никто никогда не играл. В эту симфонию заложено очень многое.

Для Ростова мировая премьера такого произведения – большое событие. К тому же редко можно услышать со сцены филармонии голос солиста Мариинского театра.
- Ростов – просто потрясающий город, - с воодушевлением призналась Мария Соловьева. – Он встретил меня и теплыми людьми, и теплой погодой. К сожалению, я мало что успела посмотреть. Я ведь готовилась к выступлению, и времени на прогулки практически не было.
В Ростове прошла мировая премьера симфонии, посвященной годовщине расстрела царской семьи
По завершении концерта слушатели долго не отпускали артистов со сцены. Виновнику торжества, Леониду Клиничеву, несколько раз приходилось выходить на поклон под неутихающие аплодисменты.

Фото: Евгений Головатенко.

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