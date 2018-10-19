В Ростове прошла мировая премьера симфонии, посвященной годовщине расстрела царской семьи



В Ростове-на-Дону состоялась премьера третьей симфонии Леонида Клиничева «100 лет». Посвящена она вековой годовщине расстрела семьи Романовых. Премьера прошла 20 октября в Большом зале Ростовской филармонии.



Концерт был приурочен к юбилею ростовского композитора Леонида Клиничева, которому 25 октября исполнится 70 лет. Программа состояла из двух частей: сначала слушателям была представлена моноопера «Анна» в исполнении солистки Мариинского театра Марии Соловьевой, затем – симфония № 3 «100 лет». Автором произведений является сам юбиляр - Леонид Клиничев.



«Анна» входит в триптих опер, посвященных великим женщинам России: Анне Ахматовой, Марине Цветаевой и Зинаиде Гиппиус. Все три оперы Леонид Клиничев написал для Мариинского театра. «Анна» ставилась во Владикавказе, Нижнем Новгороде, Петербурге и, наконец, в Ростове. Либретто оперы составлено самим композитором. Сюда вошли письма Ахматовой, автобиография и, конечно, стихотворения. Композитор поставил перед собой практически невыполнимую задачу: в течение одноактового произведения прочертить жизненный путь великого русского поэта. Сначала Леонид Павлович показывает безмятежную жизнь Анны, юность в Царском селе, затем - Париж. Но внезапно в эту жизнь вторгается горе. Оно все ломает и калечит. Война, революция, арест и расстрел мужа, арест сына, дни и ночи стояния перед тюремными затворками…

- Мария, солистка, мне говорила: «Так не надо писать. Я плачу, а мне надо петь», - рассказал Леонид Клиничев. – Она первой исполнила оперу «Анна», а от первого исполнения, конечно, зависит дальнейший успех.



Вторая часть юбилейного концерта – мировая премьеры симфонии «100 лет». Произведение посвящено одному из страшных событий российской истории – расстрелу царской семьи Романовых.

- Меня очень интересует история 20-го века. И это событие, расстрел царя и его семьи, меня невероятно взволновало. Убить детей, наследников – это ведь вещи, уму непостижимые. Изучив это событие, я решил, что должен что-то написать. Сначала, в 90-х, родилась первая часть симфонии - Via Dolorosa, или «Дорога скорби», - тот самый путь, по которому прошел Иисус к месту распятия. Через десять лет я написал четвертую часть, а этой весной – вторую и третью. Всем частям я дал названия на латыни, вторая – «Жертвоприношение», третья – «Траурный марш» и четвертая – «Вознесение».



Оперу и симфонию исполнил на сцене филармонии Ростовский академический симфонический театр. Дирижер – приглашенный гость из Хабаровска, художественный руководитель и главный дирижёр Дальневосточного академического симфонического оркестра Антон Шабуров.

- Я очень счастлив быть причастным к мировой премьере симфонии большого композитора, - сказал маэстро. – Это невероятное чувство – исполнить произведение, которое до тебя никто никогда не играл. В эту симфонию заложено очень многое.



Для Ростова мировая премьера такого произведения – большое событие. К тому же редко можно услышать со сцены филармонии голос солиста Мариинского театра.

- Ростов – просто потрясающий город, - с воодушевлением призналась Мария Соловьева. – Он встретил меня и теплыми людьми, и теплой погодой. К сожалению, я мало что успела посмотреть. Я ведь готовилась к выступлению, и времени на прогулки практически не было.



По завершении концерта слушатели долго не отпускали артистов со сцены. Виновнику торжества, Леониду Клиничеву, несколько раз приходилось выходить на поклон под неутихающие аплодисменты.



Фото: Евгений Головатенко.