В Ростове проходит VI Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета



Фото: Proseccofestival.com



В Ростовской филармонии 20 сентября открылся VI Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета.



Праздничная программа расписана на три дня. Один из концертов впервые пройдет в Таганроге в КЗ «Олимп».

- Снова на донской земле мы принимаем настоящий праздник искусства, крупнейшее культурное событие Юга России – Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета, - отметил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов. - На фестивале выступят звезды мировой сцены. Зрители увидят музыкантов из Греции и Германии, а также известных деятелей театра и кино.



По сложившейся традиции участниками фестиваля станут два музыкальных коллектива Юрия Башмета: Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и лауреат премии «Грэмми», камерный ансамбль «Солисты Москвы». Сам артист выступит и как дирижер, и как солист.



На открытии фестиваля прозвучали сочинения Шуберта, Глазунова, Бруха, Сен-Санса и Штрауса. Известный греческий скрипач Джониан Элиас Кадеша исполнил солирующую партию в Концерте ля минор для скрипки с оркестром Глазунова. Констанция фон Гутцайт представила знаменитый Концерт № 1 для виолончели с оркестром Сен-Санса.

Юрий Башмет исполнил древнееврейскую молитву для альта с оркестром Kol Nidrei Макса Бруха. Место дирижера оркестра «Новая Россия» занял Денис Власенко.



Перед началом концертов в холле филармонии прошла фотовыставка, посвященная истории фестиваля и его участникам.



В Таганроге фестиваль впервые прошёл 21 сентября. Под руководством Башмета ансамбль «Солисты Москвы» исполнил Quartetto serioso Бетховена-Малера, «Анданте кантабиле» для альта и струнных, «Ноктюрн» Чайковского, Третью сонату для струнных Россини и квартет Шуберта «Смерть и девушка» в переложении для струнных Малера.



Гала-концерт, посвященный закрытию фестиваля, пройдет 22 сентября. Гостям будут представлены адажио «Ностальгия» для альта и струнных Лолашвили, пять изящных танцев для гитары и струнных Дауленда и музыкально-литературная композиция «Моцарт и Сальери».