В Ростове открылась выставка Максима Ильинова «Диво-дивное»





8 февраля Ростов подивился на картины Максима Ильинова. На Ворошиловском, 20/17, в здании «Межрегионгаза», открылась его персональная выставка «Диво-дивное». Сам художник назвал её «гимном донской земле», и лучшего определения не придумаешь.



Максим Ильинов пишет картины, сочиняет стихи, читает казачий рэп, ведёт кулинарное шоу на ТВ, оформляет казачьи игры - шермиции и не устаёт повторять, что по национальности он - казак. «Диво-дивное» - это уже 22 по счёту его персональная выставка.

- Два года я был в походах, объездил пол России и весь Дон, - рассказывает художник. - Кожа пропиталась пылью и цветочной пыльцой. Этот цвет, эти сюжеты, этот раскалённый воздух впитался намертво в живую губку души. А потом… Потом огромный и прекрасный мир вырвался наружу, залив ярким цветом безжизненные холсты. Страстные, жаркие, глубокие и волнующие полотна. Из самого сердца.







Кстати, про цвет. Максим Ильинов - дальтоник с цветоаномальным восприятием. Он признаётся, что видит только чистые цвета, а оттенки - нет. Но может выводить их интуитивно, переводя в чёрно-белую гамму.



О каждой картине на выставке художник может долго и эмоционально рассказывать. О ритмике лестничных пролётов, живописности храмов, ценности старых двориков, Ван-Гоговском настроении. О том, что цветы напоминают ему о Рае. Что одуванчик - цветок добра. А поваленный забор - это настоящий рок-н-ролл.

- Мир во мне не умещается, - говорит он. - Если я не буду писать, я просто взорвусь. Почему Бог создал Землю? Потому что просто не мог этого ни сделать. Когда человек переполнен любовью, его сердце пылает, он не может ни творить. Он пишет картины не для чего-то - просто так. Я люблю свой Дон, люблю Россию. Не будет у нас никогда другой Родины, и мы должны сделать всё, чтобы здесь было хорошо, чтобы люди были счастливы. И каждый должен приложить к этому свои усилия. Кто в чём может. Вот я, к примеру, пишу картины.







Краевед и искусствовед Юрий Круглов отметил, что картины Ильинова - реальное воплощение ростовской традиции: «Наш город нуждается в брэндах, и Макс - один из них. Он талантлив, энергичен, трудолюбив. Его ждёт большое будущее. Увидите, он прославит Ростов».



Если вы хотите согреться в эти зимние дни колоритом степей донского края и улиц нашего города, добавить ярких красок этому серому февралю, загляните на выставку «Диво-дивное». Она продлится до 6 марта. Вход свободный.



