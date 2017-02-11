В музее на Дмитровке открылась выставка «Форма = Звук»





10 февраля в Музее современного изобразительного искусства на Дмитровской (ул. Шаумяна, 51) открылась выставка «Форма = Звук», посвящённая 150-летнему юбилею основоположника абстракционизма Василия Кандинского.



Даже не выставка, а проект, поделённый на три части. Флешмоб «#Я_Кандинский» в Инстраграм, призывающий видеть прекрасное в обыденных вещах, самому создать маленькое произведение абстрактного искусства и принести дань уважения наследию Мастера. Хотите поучаствовать? Тогда скорее выкладывайте в Инстаграм фотографию по мотивам работ Кандинского с хэштегом «Я_Кандинский»! Конкурс, на который было прислано более 300 работ «тех, кто пришёл в этот мир, чтобы продолжить дело Василия Васильевича», и выставка. На ней представлены не только лучшие работы, выбранные компетентным жюри, но и 75 фотографий флешмоба, а также графика двух культовых художников: Александра Аксинина из Львова и Алексея Парыгина из Питера из фондов музея на Дмитровке и частной коллекции ростовского философа Игоря Введенского.



Пространственные инсталляции, коллажи, монотипии, цифровая графика, архитектурные проекты, фотографии, плакаты - на выставке показаны работы не только художников, но и дизайнеров из Ростова-на-Дону, Таганрога, Москвы, Краснодара, Ставрополя, Сочи, Махачкалы, Красноярска, Иркутска, а также из стран дальнего зарубежья: Австралии, Англии, Германии, Канады и США. И неспроста. Кандинский был одним из самых ярких профессоров Баухауза, заложившим фундамент профессионального дизайнерского образования.

- Когда я учился в институте, даже разговор о Кандинском нельзя было вести. Трудно поверить, но ещё 40 лет назад слова «Кандинский» и «абстракционизм» были гонимыми, - отметил художник и педагог Владимир Куприянов. - А сегодня, глядя на выставку и на молодёжь, для которой Кандинский стал источником вдохновения, я радуюсь.



Директор Музея современного изобразительного искусства на Дмитровской Марина Приходько добавила: «Художник свободен, и его творчество вне всяких запретов».



Убедиться в том, что Кандинский - это не прошлое, а настоящее, узнать, что такое «физика движения цвета», сфотографироваться с подвешенными на ниточках геометрическими фигурами и увидеть, как выглядел кот художника, вы можете в любой день кроме понедельника и вторника с 12 до 19 часов. Выставка будет проходить в течение месяца. Вход свободный для всех.







