В киноклубе Госдумы покажут фильм «Лето» ростовчанина Кирилла Серебренникова



В рамках «Парламентского киноклуба» в Государственной Думе в среду, 18 июля, состоится показ фильма Кирилла Серебренникова «Лето», сообщает Интерфакс.



В рамках киноклуба, созданного Станиславом Говорухиным, авторы и создатели интересных российских картин презентуют депутатам свои фильмы.



Фильм «Лето» повествует о том, как Виктор Цой начинал свой творческий путь в группе «Кино». Ранее картину восторженно встретили на Каннском фестивале, отметив прекрасную режиссёрскую работу, а саундтрек к фильму получил приз фестиваля.



Почти год режиссёр картины Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств на реализацию проекта «Платформа».