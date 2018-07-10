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В киноклубе Госдумы покажут фильм «Лето» ростовчанина Кирилла Серебренникова

В киноклубе Госдумы покажут фильм «Лето» ростовчанина Кирилла Серебренникова
В рамках «Парламентского киноклуба» в Государственной Думе в среду, 18 июля, состоится показ фильма Кирилла Серебренникова «Лето», сообщает Интерфакс.

В рамках киноклуба, созданного Станиславом Говорухиным, авторы и создатели интересных российских картин презентуют депутатам свои фильмы.

Фильм «Лето» повествует о том, как Виктор Цой начинал свой творческий путь в группе «Кино». Ранее картину восторженно встретили на Каннском фестивале, отметив прекрасную режиссёрскую работу, а саундтрек к фильму получил приз фестиваля.

Почти год режиссёр картины Кирилл Серебренников находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств на реализацию проекта «Платформа».

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