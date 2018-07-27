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Трек ростовской певицы Andy Darling «разлетается» по Сети

Трек ростовской певицы Andy Darling «разлетается» по Сети
Новый трек талантливой ростовчанки Andy Darling набирает популярность в соцсетях. Сингл «Амфетамин» прослушали более 70 тысяч пользователей за пять дней.

Автором композиции стала молодая певица Анастасия Дунаева, выступающая под псевдонимом Andy Darling. В основу «Амфетамина» легла популярная для молодежи тема: уже 20 или еще 20?

Текст и музыку девушка написала сама, над аранжировкой работали музыканты из московского проекта XNOVA.

По мнению Насти, вопрос неопределенности — один из самых сложных в моей жизни.

«Мне кажется, многим знакомо это чувство - ты достигаешь определенного возраста, но куда дальше двигаться - не знаешь. Впереди ждет неизвестность. И так от этого страшно, и хочется уйти от проблем и, как в моем случае, - «просто танцевать». Да да, это строчка из песни! Я уверена, что сложности нужно встречать в позитивном настроении», - считает Andy.

Любопытно, что продвижением талантливой ростовчанки не занимаются лейблы или дистрибьюторы. Ее главный продюсер - соцсети. Тем не менее некоторые видео AnDy Darling уже набрали миллионы просмотров на YouTube. Последние пять лет исполнительница посвятила творчеству. Она жила и работала над песнями в четырех странах. При этом она выступила на шоу «Голос» в Чехии, создавала треки вместе со швейцарским диджеем Ackua, чешской группой Just Naked, и записала мини-альбом «If I wasn’t drunk, I’d keep it inside» в стиле commercial pop. Стоит отметить, что коллекция вошла в каталог музыки для кино и телевидения Signature Track. Сейчас AnDy Darling готовит клип к «Амфетамину».

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