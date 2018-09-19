Театр одного актёра: в Ростове впервые в России выступил знаменитый актёр Вардан Петросян



Когда общаешься с Варданом Петросяном, чувствуешь себя единственным зрителем, для которого играет единственный актёр. Он жестикулирует, взмахивает руками, меняет мимику, говорит разными голосами.



Вардан Петросян – человек уникального таланта. У жанра, в котором он выступает, нет названия, он создал его сам. Комедийный актёр, снискавший популярность в Армении, Франции и Америке, впервые выступил в России. Спектакль «Человек из Парижа» Вардан Петросян представил в Ростове.



Столицу Франции, о которой сегодня актёр рассказывает ростовскому зрителю, ему пришлось покорять с самого низа. В Париж он приехал в начале 90-х, как говорит, в возрасте Христа. К тому времени в Армении Петросян уже был достаточно известным артистом, даже открыл свой театр. Но события в стране разворачивались таким образом, что на пике карьеры ему пришлось покинуть родину.

- Я работал день и ночь, как сумасшедший, потому что у меня был дерзкий план: выучить язык и подняться на французскую сцену. И я это сделал, - рассказал «человек из Парижа».



На пути к сцене Вардан продавал на рынке цветы, играл в вагонах французского метро на гитаре, брался за другую работу, чтобы заработать хоть немного денег. Полное погружение в среду и усердные занятия дали свой результат. Через шесть месяцев актёр из Еревана уже неплохо говорил по-французски.

- Я наизусть заучивал красивые фразы из песен Азнаура, Бреля, поэта Жака Превера. И всегда удивлял этим людей. «О, как прекрасно он говорит! Всего за шесть месяцев выучил язык!» - восхищались они.



Уловка с хорошо заученными красивыми фразами магическим образом подействовала на режиссёра, мировую звезду Робера Оссейна. Он проводил кастинг для своего очередного спектакля «Мария-Антуанетта». На прослушивании армянин покорил его не только своим высоким ростом, но и хорошим для мигранта знанием языка.

- Я очень хорошо готовился. Выучил множество романтичных фраз и всё время употреблял их. Он спросил, где я так хорошо научился говорить по-французски. Я ответил, что в Париже. Они привыкли к тому, что многие мигранты по 20 лет живут во Франции и не знают языка. Когда я ему ответил, что выучил язык за полгода, он удивился ещё больше.







Вардан, предвидя вопрос, заранее заготовил фразу из песни Азнавура: «Я работал, не жалея себя, чтобы покорить вершину».

- Ассистент Оссейна был в шоке! Он воскликнул: «Да у него ещё и прекрасная рожа!» - вспоминает Петросян.



С этого дня началась карьера актёра в Париже. Впервые с сольным моноспектаклем он выступил в 1995 году. Поначалу он состоял из пародий, затем артист стал добавлять в него тексты, песни. К слову, Вардан Петросян умеет играть на семи музыкальных инструментах. При этом в музыкальную школу он никогда не ходил.

- Я с детства чувствовал в себе талант артиста, но я рос во дворе! Гонял футбол с мальчишками. Если бы я хоть раз выступил на сцене, товарищи бы меня засмеяли. В нашей дворовой среде это было не принято, могли обозвать девочкой.



Однажды 6-летний Вардан пришёл в музыкальную школу вместе с мамой, чтобы забрать сестру с занятий. Услышав инструмент, на удивление всем присутствующим он заметил: «Фортепьяно надо настроить».

- Учительница подозвала меня и спросила, умею ли я петь, я ответил: «Конечно, умею, но не буду!». «А играть умеешь?». Я тогда уже мог двумя пальцами на пианино сыграть: «Жили у бабуси....». Потом она попросила повторить ритм. Я всё сделал. Педагог сказала маме, чтобы с завтрашнего дня я посещал занятия. Когда мы вышли на улицу, я пригрозил маме, что если она меня сюда приведёт завтра, я сожгу наш дом!



Спектакль Петросяна — это французский кафе-театр, американское стендап-комеди, кабаре и советская актёрская школа в одном флаконе. Это собственный жанр комедианта с нотками драматизма, у которого нет названия. Вскоре актёра заметили и стали приглашать на комедийные фестивали. Затем начались гастроли, сначала во Франции, затем в Америке.







Тексты для своих выступлений артист пишет на армянском. Выступает же на трёх языках — армянском, французском, английском. Английский выучил ещё в Армении, обучаясь в английской школе.

Во время гастролей в США сценарий под американскую публику помогал адаптировать главный режиссер театра в Пенсильвании, где выступал Петросян. Чтобы юмор был понятен американскому зрителю, он вносил свои корректировки.

- У меня есть такая шутка: отец говорит сыну: «Сынок, наш народ похож на картошку — лучшая его часть находится под землёй». Режиссер мне говорит: «Вардан, что ты хочешь этим сказать? Картошка для американца — это хорошо, мы любим картошку. Когда ты говоришь «картошка» — это что, шутка или комплимент? И ослу понятно, что лучшая часть картошки — под землёй».



Но во многом монологи переделывать не приходится. Всё, о чём Петросян говорит со сцены, — это общечеловеческое, понятное и армянину, и французу, и американцу, и русскому.

- Это исповедь на сцене. Так я называю свое выступление, понятное каждому человеку, который на протяжении своей жизни страдает, веселится, переживает, танцует, поет.



Многие авторы предлагали Петросяну свои тексты. Но он не взял ни одного.

- Я говорю о себе: всё, о чём я рассказываю со сцены, происходило со мной. Кто может лучше меня рассказать обо мне?

В спектаклях французского Петросяна нет ничего общего с выступлениями его русского однофамильца. Евгения Вагановича он называет Петросяном первым, себя — третьим. А второго нет.



Как в жизни, так и на сцене в судьбе армянина-француза Петросяна было немало трагикомичных ситуаций. Они впоследствии переносятся на бумагу и становятся сценарием.

- В Париже у меня был ужасный случай. Я выступал в знаменитом кафе-театре. Они, как правило, небольшие, это было на 50-60 мест. Но в тот проклятый день в зале было всего четыре человека! По контракту я обязан выступать, если зрителей больше двух. Когда спектакль уже начался, в зал вальяжно вошёл со стаканом в руке мужчина. Он удобно уселся и стал с улыбкой смотреть на сцену, - рассказывает актёр. - Я настолько хорошо знал свой текст, что декламировал его, а сам всё время всматривался в этого человека, думая, ну кто же это? Оказалось, это мой однокурсник Тигран. Мы вместе учились в художественно-театральном институте. После спектакля я сказал ему: «Сукин сын! Ну почему ты не мог прийти в другой день!». Потом я понял, Бог специально создает такие случаи, чтобы я не возгордился. Каждый раз, когда я чувствую что-то подобное, со мной происходят такие ситуации.







Артисту, конечно, хотелось бы, чтобы старый знакомый застал его в тот день, когда ему рукоплескала многочисленная публика. После одного из выступлений, зрителями которого были студенты из Польши, Италии, Испании, Франции, зал взорвался овациями. Зрители несколько раз кричали: «На бис! На бис!». Актёр уходил со сцены и снова возвращался, кланялся и возвращался. Пораженный режиссёр, не понимая, что произошло, даже закурил от волнения прямо в зале.

- В тот момент я подумал, как жаль, что моих родителей здесь нет, они не застали мой успех во Франции. Но в глубине души я чувствовал, что две пары глаз сейчас смотрят на меня из глубины зала. И это они.



После Ростова «Человек из Парижа» отправится в Москву и Питер, затем вернётся во Францию, после Нового года начнутся гастроли в Америке и только после них - в родной Армении.