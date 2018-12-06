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Таганрожца Павла Деревянко признали актером года

Таганрожца Павла Деревянко признали актером года
Известный актер из Таганрога Павел Деревянко стал актером года. Торжественная церемония награждения лауреатов премии «Событие года-2018» прошла 6 декабря.

Судейская коллегия оценила Павла Деревянко в роли продажного мэра в сериале «Домашний арест».

– Получать призы всегда очень приятно. Хочу сказать спасибо режиссеру Пете Буслову и моей фантастической партнерше по съемкам, – рассказал о своей победе Павел.

Премия «Событие года» является одной из главных для работников сферы кинематографа и телевидения. Каждый год жюри присуждает награды самым ярким представителям профессии.

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