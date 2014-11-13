Сыграли на гуслях и свирелях: в Батайске прошел фестиваль славянской культуры



14 и 15 января в Батайске на Фестивале славянской культуры гостей угостили Иван-чаем по древним рецептам и рассказали всю правду о Бабе-Яге.



Гостей на фестивале встречали песнями и хороводами, традиционным Иван-чаем, показали и театрализованное представление, в котором в главной роли была Баба-Яга. Как рассказала Rostov.ru ведущая фестиваля Мила Радченко, в привычных для нас русских народных сказках о Бабе-яге нашли отражения предания славян, только в несколько искаженном виде.

- Ягиня-матушка собирала ребят, оставшихся сиротами, и помогала им. А вот в печку на лопате она их действительно сажала. Был такой обряд, называется «перепекание», когда слабенького ребенка сажали в теплую печь, чтобы прогреть его, при этом читали заговоры на здоровье. Ягиня вовсе не была старухой с клюкой. Люди с чистой душой видели ее вечно молодой красной девицей.

Баба-яга на фестивале тоже сначала вышла в образе старухи, но потом отцепила страшный нос и пошла в зал к ребятишкам раздавать петушков на палочке.



Фестиваль дал уникальную возможность услышать народные музыкальные инструменты - гусли, свирели, окарины. Особый донской музыкальный инструмент - окарины принес мастер Валентин Шкандыбин. Он сам делает их и сам на них играет. На фестивале показали искусство пения звуков на определенной частоте, которое помогает избавиться от усталости, дает прилив энергии. Как оказалось, девицы и мужчины следует петь на разных частотах.



Участники выставки мастеров декоративно-прикладного творчества из Ростовской области и Краснодарского края показали свои умения: вышивки со славянским орнаментом, кукол для детей, оберегающих их от напастей, домашнюю утварь из камня, кожи и дерева.

