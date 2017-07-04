Сокровища донских степей

Познакомиться с жизнью скифов и сарматов можно в ростовском краеведческом музее.



В ростовском краеведческом музее проходит выставка «Сокровища донских степей».



Экспозиция посвящена жизни скифов, сарматов и других древних кочевых племен, населявших донские земли. Всего в экспозиции представлен 1561 предмет. Каждый желающий может лично познакомиться с уникальными артефактами, найденными ростовскими археологами.







Участникам экскурсии показывают, как племена носили и хранили оружие. Одним из экспонатов является меч и обкладка на скифский горит. Это футляр для лука и стрел, на котором изображены сцены приключений древнегреческого героя Ахилла. Как рассказывает экскурсовод, Александр Пилюгин, древние скифы изображали мифические сюжеты на предметах быта для того, чтобы придать им величественность.

- Таких роскошных золотых горитов, сделанных вручную, всего четыре. Поэтому мы считаем, что этот необычный футляр для оружия древних скифов уникален по своей сути. Это показывает, как скифы и сарматы были тесно связаны с культурой и искусством Античной Греции и Рима,- поясняет Александр Пилюгин.







Кроме оружия в экспозиции представлены украшения скифских и сарматских девушек. Аксессуары отличаются от современных своим сюжетом . Например, цепочка сложного плетения, где можно увидеть козлорогих грифонов и застежки в виде змеиных языков. Как рассказывает Александр, уникальным украшением также является роскошная драгоценная гривна-обруч, который носили на шее. Она символизировала царскую власть и мощь правителя. Об этом свидетельствуют сцены борьбы трех фантастических демонов с драконами справа и слева от центра. Украшает гривну изображение бородатого мужчины, сидящего со скрещенными ногами на коврике.







Любители истории также могут посмотреть на восемь чаш для питья, на каждой из которых изображены сюжет мифов. Например, любовная история об Амуре и Психее - они пытают друг друга, требуя признаться в чувствах. Все чаши были найдены на кургане «Садовый» под Новочеркасском.



