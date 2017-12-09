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Снежинки на утреннем кимоно: в областном краеведческом музее открылась выставка традиционной японской одежды

Снежинки на утреннем кимоно: в областном краеведческом музее открылась выставка традиционной японской одежды

Близится 2018 год, который официально объявлен годом Японии в России. Он станет хорошим фундаментом для укрепления отношений между двумя странами. Жители Ростова уже сегодня могут прикоснуться к культуре Страны восходящего солнца через ее национальный костюм — кимоно.

Выставка традиционной японской одежды проходит в Ростовском областном музее краеведения. Среди экспонатов - более 40 традиционных шелковых выходных и повседневных кимоно и более 50 традиционных поясов 70-80 годов XX столетия из частной коллекции и из собрания музея «Градинки, снежинки – на утреннем кимоно тончайший узор».

Восточная одежда сильно отличается от западной. На Западе люди стремятся следовать за модой. Кимоно же должно гармонировать только с природой вокруг. Его цвет зависит от времени года, от возраста и социального статуса женщины.

Снежинки на утреннем кимоно: в областном краеведческом музее открылась выставка традиционной японской одежды

В музее посетители могут увидеть комон — повседневное кимоно, иромудзи — специальный наряд для чайной церемонии, хомонги — одеяние для выхода в свет, рисунки на котором выполнены художниками вручную, куротомэсодэ — традиционное одеяние для замужних женщин и, наконец, кимоно для жениха и невесты с изображением журавлей — символа верности. Незамужние девушки, чтобы обозначить свой статус, надевали фурисодэ — халат с длинными рукавами.

Не менее важной деталью в гардеробе каждой японки был пояс для кимоно - оби. В музее представлены фукуро оби и нагоя оби, которые выполнены из серебряных и золотых нитей. Их надевали только на знатные приемы и торжественные мероприятия. Также важной частью кимоно был герб — символ родовой принадлежности. К примеру, цветок павлонии можно увидеть на гербе премьер-министра Японии, а хризантема издавна является символом самого императора. Важно знать, что кимоно запахивается строго на правую сторону, в обратную сторону в Японии подпоясывают покойников.

Снежинки на утреннем кимоно: в областном краеведческом музее открылась выставка традиционной японской одежды
Куратор проекта Алина Фрозен
- Детали - это главное как во всей японской культуре, так и в традиционной одежде в частности. Здесь есть на что посмотреть даже посетителю, не разбирающемуся в тонкостях символики японских нарядов. Собственно, изначально под кимоно подразумевалась одежда в целом, и лишь в конце XIX века этим словом стали обозначать то, что мы сейчас имеем в виду, говоря о кимоно, - женское традиционное одеяние халатного типа, - рассказала куратор проекта Алина Фрозен.

Япония — одна из немногих стран, сумевших сохранить свою культуру целостной, поэтому и сейчас на улицах можно увидеть японок в традиционных нарядах. Отличие современных кимоно, прежде всего, в материале - если раньше кимоно и оби изготавливали только из шелка, то сейчас используют более дешевые и практичные материалы: креп-сатин, хлопок, полиэстер и другие синтетические ткани. Нам остается только удивляться тому, что японский национальный костюм не зависит ни от времени, ни от моды, ни от вкусов поколений.

Снежинки на утреннем кимоно: в областном краеведческом музее открылась выставка традиционной японской одежды

Выставка японских традиционных нарядов продлится до февраля. Посетители в соседнем зале могут также окунуться в мир японской живописи, познакомившись с экспозицией суми-э. Это картины, выполненные чернилами на тончайшей рисовой бумаге. Ну а для тех, кому недостаточно только зрительного удовольствия, есть специальные мастер-классы, на которых научат носить и завязывать кимоно и многим другим японским премудростям.

Снежинки на утреннем кимоно: в областном краеведческом музее открылась выставка традиционной японской одеждыСнежинки на утреннем кимоно: в областном краеведческом музее открылась выставка традиционной японской одеждыСнежинки на утреннем кимоно: в областном краеведческом музее открылась выставка традиционной японской одеждыСнежинки на утреннем кимоно: в областном краеведческом музее открылась выставка традиционной японской одежды

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