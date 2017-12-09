Снежинки на утреннем кимоно: в областном краеведческом музее открылась выставка традиционной японской одежды





Близится 2018 год, который официально объявлен годом Японии в России. Он станет хорошим фундаментом для укрепления отношений между двумя странами. Жители Ростова уже сегодня могут прикоснуться к культуре Страны восходящего солнца через ее национальный костюм — кимоно.



Выставка традиционной японской одежды проходит в Ростовском областном музее краеведения. Среди экспонатов - более 40 традиционных шелковых выходных и повседневных кимоно и более 50 традиционных поясов 70-80 годов XX столетия из частной коллекции и из собрания музея «Градинки, снежинки – на утреннем кимоно тончайший узор».



Восточная одежда сильно отличается от западной. На Западе люди стремятся следовать за модой. Кимоно же должно гармонировать только с природой вокруг. Его цвет зависит от времени года, от возраста и социального статуса женщины.







В музее посетители могут увидеть комон — повседневное кимоно, иромудзи — специальный наряд для чайной церемонии, хомонги — одеяние для выхода в свет, рисунки на котором выполнены художниками вручную, куротомэсодэ — традиционное одеяние для замужних женщин и, наконец, кимоно для жениха и невесты с изображением журавлей — символа верности. Незамужние девушки, чтобы обозначить свой статус, надевали фурисодэ — халат с длинными рукавами.



Не менее важной деталью в гардеробе каждой японки был пояс для кимоно - оби. В музее представлены фукуро оби и нагоя оби, которые выполнены из серебряных и золотых нитей. Их надевали только на знатные приемы и торжественные мероприятия. Также важной частью кимоно был герб — символ родовой принадлежности. К примеру, цветок павлонии можно увидеть на гербе премьер-министра Японии, а хризантема издавна является символом самого императора. Важно знать, что кимоно запахивается строго на правую сторону, в обратную сторону в Японии подпоясывают покойников.





Куратор проекта Алина Фрозен

- Детали - это главное как во всей японской культуре, так и в традиционной одежде в частности. Здесь есть на что посмотреть даже посетителю, не разбирающемуся в тонкостях символики японских нарядов. Собственно, изначально под кимоно подразумевалась одежда в целом, и лишь в конце XIX века этим словом стали обозначать то, что мы сейчас имеем в виду, говоря о кимоно, - женское традиционное одеяние халатного типа, - рассказала куратор проекта Алина Фрозен.



Япония — одна из немногих стран, сумевших сохранить свою культуру целостной, поэтому и сейчас на улицах можно увидеть японок в традиционных нарядах. Отличие современных кимоно, прежде всего, в материале - если раньше кимоно и оби изготавливали только из шелка, то сейчас используют более дешевые и практичные материалы: креп-сатин, хлопок, полиэстер и другие синтетические ткани. Нам остается только удивляться тому, что японский национальный костюм не зависит ни от времени, ни от моды, ни от вкусов поколений.







Выставка японских традиционных нарядов продлится до февраля. Посетители в соседнем зале могут также окунуться в мир японской живописи, познакомившись с экспозицией суми-э. Это картины, выполненные чернилами на тончайшей рисовой бумаге. Ну а для тех, кому недостаточно только зрительного удовольствия, есть специальные мастер-классы, на которых научат носить и завязывать кимоно и многим другим японским премудростям.



