С ружьем и лирой: в Ростове открылась выставка, объединившая миры охоты и литературы



В Ростове открылась выставка, объединившая два мира - охоты и литературы. С 22 декабря в «Шолохов-Центр» начала работу экспозиция «С ружьем и лирой». В ней собраны экспонаты из 15 музеев и трех библиотек России. Это книги об охоте, картины, скульптуры, оружие и охотничьи атрибуты, чучела животных, предметы, характеризующие обиход охотника.



Отдельные разделы выставки посвящены А.С. Пушкину, С.Т. Аксакову, Н.А. Некрасову, И.С. Тургеневу, Л.Н. Толстому, М.А. Шолохову, К.А. Федину и другим. В одном из залов можно увидеть ружье известного художника-баталиста, основоположника советской батальной школы живописи Митрофана Борисовича Грекова.

- Греков как таковым охотником не был. Но это ружье помогло ему выжить в голодные 30-е годы. Вместе с женой Антониной Леонидовной они раскидывали остатки еды в качестве прикормки для птиц на задворках своего дома в Новочеркасске, - рассказала экскурсовод «Шолохов-Центр» Елена Ивановна Еременская. - Таким образом они приманивали галок, сорок, дроф и с помощью этого ружья отстреливали птиц.



Из фондов музея-заповедника Некрасова «Карабиха» составлена экспозиция, посвященная поэту. На выставке восстановлена обстановка рабочего кабинета, а также представлены несколько личных вещей, в том числе ружья Некрасова.

- Некрасов коллекционировал ружья. В его коллекции насчитывалось более 50 ружей бельгийского, английского, французского производства, - добавляет Елена Ивановна.





Обстановка рабочего кабинета поэта Некрасова



Писатели-рыболовы составляют особую группу. Заядлыми рыбаками были донские писатели Чехов и Шолохов, им также посвящены отдельные разделы выставки. В частности, здесь можно увидеть ружья, приспособления для заправки патрона, одежду и патронташ Шолохова. На одном из фото, представленных на выставке, Михаил Александрович вместе с супругой Марией Петровной, у которой в руках, также как у мужа, ружье. Жена писателя тоже была страстной охотницей, с удовольствием ходила на рыбалку, что неудивительно, ведь она была дочерью атамана.



В уголке Толстова на стене висит шкура огромного медведя, некогда принадлежащая писателю. К слову, след от увлечения охотой остался на лбу Льва Николаевича на всю жизнь. Однажды на охоте его едва не растерзала раненная медведица. Зверь упал на Толстова, разинув пасть. К счастью, на помощь подоспели другие охотники, и писатель остался жив, только шрам на лбу напоминал об этой встрече с диким животным.





Медвежья шкура, принадлежавшая Толстому



Особый интерес представляют ружья 19 века Московского и Тульского заводов. Одно с ударно-кремневым замком, второе — капсульное. Эти образцы привезены из государственного исторического музея.



Необыкновенный антураж создают восстановленные прямо в выставочных залах уголки природы. Здесь представлены обитатели флоры и фауны не только донского края, но и других регионов. Так, можно увидеть чучело росомахи с оскалившейся пастью с острыми зубами. Вид у нее устрашающий, того и гляди кинется на тебя. В схватке это животное может победить волка и рысь. В России оно водится в Сибири. Водоплавающие и сухопутные птицы представлены Ростовским областным музеем краеведения, часть чучел привезена из Дарвиновского музея.





Чучело росомахи



В охоте зачастую наряду с мужчинами принимали участие женщины. На выставке можно увидеть два специальных дамских седла. Как правило, на лошади женщины сидели боком, поэтому главным отличием дамского седла от обыкновенного было наличие двух передних лук (выступающий изгиб переднего или заднего края седла) с левой стороны.







Посетить выставку будет интересно не только тем, кто увлекается охотой или рыбалкой, но и тем, кто никогда не держал в руках ни ружья, ни удочки. Каждый экспонат — это уникальная история об особенностях русской национальной охоты, которая, безусловно, является частью отечественной культуры.



На нескольких картинах изображены собаки — неизменные спутники охотника. Для этих целей использовались псы двух пород — гончие и борзые. Псовая охота пришла от татарских князей и получила распространение на Руси после взятие Казани.

- Гончих использовали во время охоты в лесу. Своим лаем они подвали хозяину сигнал и сообщали по чьему следу идут, - объясняет экскурсовод. - Борзые же, наоборот, использовались на открытых пространствах. У этих собак узкая морда, вытянутое тело, большая грудь, поджарый живот, сильные задние ноги. Вся ее конституция способствует быстрому бегу. Борзую никогда не используют в лесу, где густо растут деревья, потому что она на большой скорости мчится за добычей и, сосредотачиваясь на преследовании, может не заметить препятствия и наскочить на дерево, разбить себе лоб.







Иногда на охоту брали собак обоих пород. Гончие выгоняли животное из леса на поле, а потом борзые гнали его по степи.



С изобретением дроби и картечи появилась ружейная охота. Оружие впервые стали изготавливать в странах западной Европы в 15 веке, а в 17-м веке оно добралось до России. Некрасов отмечал, самые талантливые люди «вышли из-под ружейных охотников». Большой интерес представляют пороховницы – емкости для хранения пороха разных форм и видов; специальная маленькая металлическая рюмочка для дозирования пороха. Очень важно было соблюсти норму засыпки пороха в дуло: засыплешь больше — будет сильная отдача, стреляющий может травмироваться, меньше — снаряд не долетит до цели.



Принадлежности для более древней — соколиной охоты представлены в отдельной витрине.







Глубокая охотничья страсть проходила через всю жизнь другого писателя — Ивана Тургенева. В своих «Записках охотника» он писал: «Сердце ваше томится ожиданьем, и вдруг — но одни охотники поймут меня, — вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл, — и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу». Окунуться в атмосферу, описанную писателем, на выставке поможет звуковое оформление, соответствующее тем или иным охотничьим сезонам: крики птиц, вой волков, лай собак, звуки выстрелов, шум дождя, скрип снега.



В Ростове выставка будет работать до 14 марта.



