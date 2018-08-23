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Ростовский рэпер Баста стал наставником нового сезона шоу «Голос страны»

Ростовский рэпер Баста стал наставником нового сезона шоу «Голос страны»
Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, стал наставником нового сезона шоу «Голос страны». Кроме ростовского музыканта, кресла жюри заняли Ани Лорак, Константин Меладзе, Сергей Шнуров.

По словам продюсеров шоу, такой выбор наставников продиктован тем, что сейчас это самые востребованные и популярные звезды шоу-бизнеса. К слову, только Баста оставил за собой место с прошлого сезона. Все остальные артисты примут участие в шоу впервые.

К слову, некоторые из них уже участвовали в подобных проектах. Например, Ани Лорак была наставницей аналогичного шоу на Украине. А Константин Меладзе был одним из членов жюри в шоу «Главная сцена».

Что касается лидера группы «Ленинград» Сергея Шнура, то для него эта роль новая.

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