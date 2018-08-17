Ростовчанка Полина Диброва передала преемнице корону «Миссис России»



Красавица, телеведущая и многодетная мама Полина Диброва на днях передала корону обладательнице титула «Миссис Россия». В субботу, 18 августа, в Москве состоялся конкурс «Миссис Россия-2018».



За титул боролись 30 участниц разных возрастов из различных городов России. 11 из них - многодетные мамы. Оценивали красавиц шоумен Дмитрий Дибров, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизер Иса Багиров и боец Адам Бакаев.



Победительницей стала Анна Телегина из Твери. Полина Диброва вышла на сцену в шикарном черном платье в пол и передала ей корону из хохломского золота с камнями Swarovski.



- С легкостью и достоинством неси корону! Пусть этот яркий праздник даст старт воплощению всех личных идей и желаний! - пожелала преемнице Диброва.



Отметим, что первой вице-миссис стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис - Евгения Бурло из Геленджика.