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Ростовчанка Полина Диброва передала преемнице корону «Миссис России»

Ростовчанка Полина Диброва передала преемнице корону «Миссис России»
Красавица, телеведущая и многодетная мама Полина Диброва на днях передала корону обладательнице титула «Миссис Россия». В субботу, 18 августа, в Москве состоялся конкурс «Миссис Россия-2018».

За титул боролись 30 участниц разных возрастов из различных городов России. 11 из них - многодетные мамы. Оценивали красавиц шоумен Дмитрий Дибров, певец Сергей Пенкин, модель Алиса Крылова, гипнотизер Иса Багиров и боец Адам Бакаев.

Победительницей стала Анна Телегина из Твери. Полина Диброва вышла на сцену в шикарном черном платье в пол и передала ей корону из хохломского золота с камнями Swarovski.

- С легкостью и достоинством неси корону! Пусть этот яркий праздник даст старт воплощению всех личных идей и желаний! - пожелала преемнице Диброва.

Отметим, что первой вице-миссис стала Ксения Андреева из Санкт-Петербурга, второй вице-миссис - Евгения Бурло из Геленджика.

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