Ростов и Нахичевань-на-Дону: от Екатерины Великой и до наших дней





В ростовском музее русско-армянской дружбы открылась выставка, посвященная истории двух городов - Ростова-на-Дону и Нахичевани-на-Дону.



Экспозиция, рассказывающая об истории этих городов, занимает четыре зала. Переходя из одного в другой, посетитель постепенно погружаемся в разные этапы жизни обычных людей, узнает, чем они занимались, что носили.



В первом зале научный сотрудник музея Наталья Василевич рассказывает о временах Екатерины Великой и присоединении Крыма к России. Зал называется «Новый приют на донской земле», здесь речь идет о переселении христиан на донские земли.







В этом же зале посетители могут увидеть древнюю святыню - хачкар, представляющую собой каменный крест. Как отмечает Наталья Василевич, оригинал хачкара находится в монастыре Сурб-Хач.

- Музей - это не стационарный объект, это живой организм, который развивается и постоянно пополняется новыми материалами и артефактами. Например, книгами на армянском языке 1886, 1893, 1895 годов, которые Нахичевано-Бессарабская Армянская Духовная семинария и учительский совет вручал наиболее успешным ученикам. В начале книги Гомера «Одиссея» мы можем увидеть поздравления и напутственные слова от учителей, - рассказывает Наталья Василевич.







Во втором зале представлена «Бытовая культура сел Нор-Нахичеванской колонии». Здесь участники экскурсии могут увидеть предметы домашней утвари. Экскурсовод показывает гохички - формы для выдавливания узора на выпечке. Они создавались вручную, в основном, мужчинами – это кропотливый труд, требующий навыков работы с лобзиком. Наталья Василевич обращает внимание на головной убор замужних девушек - поши, расшитый бисером. Многие девушки носили под поши специальную косынку, чтобы не испортить или не испачкать сделанный вручную головной убор.

- Наш музей размещается в бывшем особняке нахичеванского промышленника, Марка Искидарова. И на месте третьего зала раньше располагалась просторная столовая Марка Яковлевича, - поясняет сотрудник музея.







В финальной части выставки участникам рассказывают об истории Нахичеванского городского театра. На его сцене выступали многочисленные творческие коллективы, даже приезжали артисты из Константинополя.

- Если мы говорим о творчестве Ростова и Нахичевани, то, конечно, стоит упомянуть имя советской писательницы Мариэтты Шагинян. Мариэтту называли авантюристкой, потому что она был первым человеком, написавшим о Ленине, как об обычном человеке, а не о революционере, - рассказывает Наталья Василевич.







В конце экскурсии участники выставки опять выходят в первый зал экспозиции. Как отметила заведующая отделом музея Маргарита Соколова, сначала появляется город, затем мы путешествуем по сёлам вокруг Нахичевани, далее оказываемся в гостиной - часть жизни любого жителя Нахичевани. И затем переходим в зал, который посвящен культурным достижениям города и его жителей.

- Завершаем мы нашу экскурсию, как правило, так: в 1928 году два города Ростов и Нахичевань объединяются решением ростовского областного исполнительного комитета в одно целое. Вот уже 238 лет мы живем на одной земле, и у нас прекрасные дружеские отношения, - подытоживает Наталья Василевич.



