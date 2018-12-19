Россия находится уже в зоне не сумерек, а тьмы: кинокритик Долин провёл творческий вечер в Ростове



В Ростове-на-Дону состоялась творческая встреча с известным кинокритиком Антоном Долиным. Мероприятие состоялось 20 декабря.



Вечер был посвящён творчеству режиссёра Ларса фон Триера. Антон прочитал лекцию о фильмах «Дом, который построил Джек», «Нимфоманка», «Антихрист» и других. Он проанализировал кинокартины, рассказал об их особенностях, о тонкостях, которых рядовой зритель бы не заметил.



Критик заявил, что он против цензуры, но за возрастные ограничения. При этом он думает, что эти ограничения должны быть рекомендательными, но не обязательными. Если родители действительно считают, что ребёнку надо показать тот или иной фильм, то это нужно сделать.



- Возрастные ограничения ставят чиновники. У них нет никаких задач. Это чисто бюрократическое дело. Моя рекомендация: не верьте ничему. Ведите своего ребёнка на тот фильм, на который хотите.



Сам Антон водит своих детей на все фильмы, которые считает стоящими.







После лекции кинокритик отвечал на вопросы гостей. Разбирая по крупицам выдуманный мир кино, Долин проводит параллели с реальной ситуацией в стране.



- Россия находится уже не в зоне сумерек, а тьмы. И тьма сгущается всё больше. Мы уже находимся в состоянии холодной войны, которая может перерасти в нехолодную. Есть версия, что надо бежать. Но это не моя версия. Я считаю, что нужно обращаться к культуре, заражать ею детей. Мышление войны — это мышление простоты. Культура же — это всегда нечто сложное. В ней — источник всех наших надежд. Надежд на то, что тьма когда-нибудь развеется.