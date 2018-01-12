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RockestraLive отгремит в Ростове-на-Дону!

RockestraLive отгремит в Ростове-на-Дону!

Как провести незабываемые выходные? Рецепт прост: пойти на концерт RockestraLive и зарядиться драйвом и отличным настроением на всю неделю! RockestraLive - это революция в понятии о симфоническом оркестре, симбиоз, казалось, несовместимого, классического состава оркестра и альтернативного рока.

Коллектив уже снискал любовь среди тысяч фанатов рока в десятках городов России. А началось все весной 2015 года, когда несколько энтузиастов, любящих послушать Muse, Placebo, Linkin Park, собрались вместе, чтобы объединить любимую музыку и классический состав симфонического оркестра. Собрали коллектив из студентов, выпускников Академии Гнесиных и Московской государственной консерватории. Казалось бы, музыканты таких заведений привыкли играть только академическую музыку, однако среди них оказалось немало поклонников рока, и именно в таком проекте ребята давно мечтали поучаствовать.

Оркестр начал давать свои первые концерты, которые были посвящены британским рок-группам Muse, Placebo, Radiohead, Coldplay и Arctic Monkeys. Идея исполнения симфонических каверов на популярные хиты зрителями была принята с восторгом, и сами исполнители высоко оценили проделанную работу. Ведь на концертах RockestraLive можно насладиться любимыми песнями в совершенно новом и приятном звучании, а профессионализм музыкантов гарантирует высококачественное исполнение.

Оркестр RockestraLive рад пригласить всех любителей рока на свой концерт, который состоится 24 января 2018 года на сцене Дворца культуры Ростсельмаш. Музыканты подготовили программу, в которую вошли каверы известных британских и американских рок-групп, таких как Linkin Park, System of a Down, Nirvana, RHCP, Korn, Green Day, 30 Seconds to Mars, Muse, Placebo, Radiohead, Coldplay, Arctic Monkeys, Blur, Kasabian, Oasis и многих других.

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