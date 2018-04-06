Публичный дом - на сцене молодежного театра



В Ростовском академическом молодежном театре готовятся представить спектакль «Зойкина квартира» по одноименному произведению Михаила Булгакова. Большая сцена превратится в советскую квартиру времен НЭПа. 30-летняя хозяйка жилплощади Зоя откроет здесь под видом швейной мастерской элитный публичный дом. Спектакль имеет возрастное ограничение 18+.



Чего ждать зрителям от весенней премьеры, почему история про Зойкину квартиру погружает в мир иллюзий и что общего между нашими современниками и героями постановки? Обо всем этом перед одной из финальных репетиций рассказал режиссер Михаил Заец.



- Спектакль начнется сценой на отечественном вокзале. Герои хотят покинуть совдепию и уехать в Париж, – говорит Михаил Васильевич. – Вокзал – это всегда ощущение перспективы, перемен к лучшему. Но у одних не получается с визой, у других – с финансами… Герои пребывают между небом и землей, между адом и раем. И вот они решают открыть в центре Москвы публичный дом, чтобы улучшить свое материальное положение и воплотить мечту в реальность. Все, как у Чехова, – только там грезят о Москве, а здесь – о Париже.



- На сцене стоит фортепиано. Будут музыкальные номера?



- Да. Потому что публичный дом, где разворачивается действие пьесы, элитный. Один из клиентов заведения по имени Гусь-Ремонтный обращается к администратору и говорит: «Ты посреди Москвы такой Париж устроил!». А Париж – это живая музыка, кафешантаны, ощущение кабаре. Повторюсь, это не простой публичный дом с почасовой оплатой. Сюда ходит вся верхушка советской власти.



- Что Вы делали для того, чтобы воскресить на сцене эпоху 20-х годов?



- Мы всего лишь стилизуем ее, играем свое представление о том времени. Я прочитал кучу литературы, посмотрел какие-то фильмы, но это все равно ничего не даст. Тяжело понять тот ужас, который творился после гражданской войны: разруха, НЭП… Приходит новая элита, вторгается новая идеология. Это ж такая ломка!



- Выражаете свое отношение к событиям тех дней в постановке?



- История не имеет сослагательного наклонения – она уже случилась. Мы потомки тех, кто выжил, кто остался на Родине. Никого не хочется осуждать. Давать оценку – не наше право.



- Почему решили обратиться к творчеству Михаила Булгакова?



- Когда в 90-х был бум на Булгакова, меня преследовало внутреннее ощущение отторжения. Дело в том, что я не люблю, когда всё модно. Спустя несколько лет дома у брата я увидел на полке томик «Мастер и Маргарита». Прочитал взахлеб. Так и началась моя любовь к этому писателю.



- А пьесу «Зойкина квартира» когда впервые прочли?



- Лет пять назад, в 2014 году, мне предложили поставить мюзикл по «Зойкиной квартире» в Новосибирском музыкальном театре. Либретто написал Юлий Ким, музыку – известный российский композитор Владимир Дашкевич. Там были балет, оркестр, хор. Спустя некоторое время я решил перечитать драматическую основу произведения. И понял, что она разительно отличается от того, что было написано Дашкевичем и Кимом. Это натолкнуло меня на мысль поставить именно пьесу.



- На сайте молодежного театра в анонсе спектакля обещают открыть «дверь в безумный мир иллюзий». Что это значит?



- Вообще вся история про Зойкину квартиру – это мир иллюзий. Там употребляют кокаин, морфий и другие наркотики. Герои находятся в постоянном угаре. В то время как одни курят опиум и мечтают о Франции, другие люди поднимают державу с колен, строят Днепрогэс. По сути, это история наших с вами дней. Есть россияне, которые на Родине зарабатывают деньги, а живут за границей. Им вообще плевать, что здесь будет. Пусть хоть горит все синим пламенем.



Премьера спектакля состоится 13, 14 и 15 апреля в 19.00 на Большой сцене Ростовского-на-Дону академического молодежного театра.