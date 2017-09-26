Преподаватели музыкальных школ Ростова дадут бесплатный концерт в филармонии
Преподаватели ростовских музыкальных школ дадут бесплатный концерт в филармонии. Музыкальное мероприятие посвящается Дню учителя.
Концерт «Учителя - ученикам» пройдёт в воскресенье, 1 октября, в малом зале Ростовской государственной филармонии. В программе – произведения Моцарта, Римского-Корсакова, Рахманинова, Вебера, Пуччини и других известных композиторов.
Организует концерт детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова. Начало - в 12.30. Вход свободный.