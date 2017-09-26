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Преподаватели музыкальных школ Ростова дадут бесплатный концерт в филармонии

Преподаватели музыкальных школ Ростова дадут бесплатный концерт в филармонии
Преподаватели ростовских музыкальных школ дадут бесплатный концерт в филармонии. Музыкальное мероприятие посвящается Дню учителя.

Концерт «Учителя - ученикам» пройдёт в воскресенье, 1 октября, в малом зале Ростовской государственной филармонии. В программе – произведения Моцарта, Римского-Корсакова, Рахманинова, Вебера, Пуччини и других известных композиторов.

Организует концерт детская музыкальная школа им. М. М. Ипполитова-Иванова. Начало - в 12.30. Вход свободный.

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