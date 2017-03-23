Певица Линда: «Ростов - очень уютный город»



Впечатлениями о Ростове, мыслями о вдохновении, эзотерике и собственном стиле певица поделилась с Rostov.ru 24 марта.



В наш город Линда приезжает далеко не в первый раз. С южной столицей певицу связывают приятные воспоминания и интересные люди, которые стали для нее очень близкими.

- Ростов – очень уютный город,- поделилась артистка.- Тут очень приятная атмосфера. Я здесь уже была раз восемь. Перед концертам собираюсь пойти погулять, наверное, на набережную. Здесь также есть очень близкие для меня люди, с которыми меня не так давно связала судьба. Я говорю сейчас о Намтаре Энзигале. Нас связывает какое-то духовное родство.



С ростовским эзотериком Намтаром Энзигалем Линда познакомилась на популярном ТВ-шоу. Сама певица давно увлекается мистикой и даже посещает разные тренинги. А одну необычную способность она имеет с детства - артистка спит всего три часа в сутки.

- К сожалению, это действительно так,- говорит певица.- И это иногда мне мешает, я не высыпаюсь и физически устаю. Но я давно научилась с этим справляться и компенсировать свои недосыпания. Очень помогает бег, бассейн и водные процедуры, живопись. В общем, занятия, от которых я получаю положительные эмоции. В разных городах на гастролях я регулярно выхожу на пробежку или просто хожу по городу.



Кроме того, Линда уже 30 лет не ест мясо. Причиной этому стали детские воспоминания. В Кентау, ее родном городе, каждые выходные проходил так называемый «праздник обрезания». Во время него вывешивали туши мяса и резали баранов. Поедание мяса артистка ассоциирует с «кладбищем для чужой плоти».



По словам Линды, у нее нет определенного стиля в музыке.

- Слова, мелодия, движения - это то, что заложено во мне изначально,- делится певица.- Стили кажутся разными, потому что песни связаны с разными эмоциями. Мы все испытываем разные чувства в жизни.



Артистка отмечает, что на творчество ее вдохновляют самые разные вещи. Она сравнила это с выбором красок, которыми можно раскрасить некую картину. Каждый день они могут быть разными.

- Повлиять при этом может все, что угодно: хорошая литература, фильмы, любое искусство, благодаря которому появляются какие-то стремления, интересные люди. Кроме того, мне все время интересно познавать что-то новое.



Саму себя певица оценивает как вспыльчивого, но в то же время очень мягкого человека. Своей стихией она считает воду: это нечто сильное и даже устрашающее, но в то же время обволакивающее, нежное и успокаивающее.



Не обошли вниманием и самую известную песню Линды «Я ворона».

- Ворона - очень символичная и мудрая птица. В то время, когда вышла эта песня, все увлекались эзотерикой. Но ничего плохого это в мою жизнь не принесло. Просто в тот момент это было мое мироощущением. Весь мой максимализм, нежность, безумная любовь к человеку я вложила в этот альбом.



По словам Линды, она не задумывалась над тем, что пик ее популярности пришелся на 90-е годы.

- Для меня эти вещи всегда были второстепенными. Самое главное - это то, что у меня есть единомышленники. Такие люди - это словно продолжение меня самой. И совсем не важно, пик или не пик. Взлеты и падения есть всегда. Интереснее, способен ли ты подняться. Я себя считаю неким сторонним наблюдателем своей жизни, ведь так гораздо проще все воспринимать. Я научилась ждать и научилась терпеть.



В планах на будущее у артистки- новые синглы. И один из них, под названием «Оспа» выйдет уже 29 апреля.



