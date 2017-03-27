Первая любовь Фаины Раневской

В музее Фаины Раневской воссоздадут обстановку её московской квартиры с подлинными предметами интерьера.







«Это все мемори! Ко всем этим вещам прикасалась Раневская!» - Говорит заведующая отделом «Историко-краеведческий музей» Галина Александровна Крупницкая, показывая на мебельный гарнитур и стоящий на нём сервиз.



Квартирный переезд







В 1984 году, когда умерла легендарная актриса, Галина Александровна лично вместе с главным хранителем таганрогского музея-заповедника Светланой Петровной Тартановой собирали и вывозили эти вещи из её квартиры в Южинском переулке в Москве.

- С таганрогским музеем связалась душеприказчица и подруга Раневской Нина Станиславовна Сухоцкая. Она собиралась передать нам вещи, приготовленные самой Раневской, - рассказала Галина Александровна. - В это время шла подготовка к 125-летию со дня рождения Чехова. С актрисой велась активная переписка, её просили прислать всевозможные материалы о ней, а также связанные с её участием в спектаклях и фильмах по произведениям Чехова.



Раневская подготовила афиши, фотографии, но передать их не успела. Это сделала её подруга. А позже Сухоцкая предложила музею выкупить личные вещи актрисы. Упустить такую возможность музей не мог. Занимавшая тогда должность директора Евгения Петровна Коноплева связалась с областным управлением культуры. «Наверху» вопрос быстро решили и выделили на покупку обстановки квартиры Раневской 10 000 рублей – огромные по тем временам деньги!







Когда все бумажные вопросы утрясли, сотрудники музея отправились в Москву. Обстановку квартиры знаменитой таганроженки Галина Александровна помнит с достоверной точностью. Жила Раневская скромно, богатой она никогда не была. К тому же не страдала «вещизмом». А её привычка раздаривать всё подряд сводила к минимуму набор её вещей.

- Она, как южный человек, раздаривала всё! Если что-то кому-то понравилось, отдавала не раздумывая. Сухоцкая вспоминала случай, как она подарила шубу. И, когда Нина Станиславовна зашла за ней и нужно было идти, ей не чего было надеть. Закутавшись во что пришлось, они отправились срочно покупать пальто, - рассказывает Галина Александровна. – Как выяснилось, шубу она отдала приходившей к ней медсестре: «Она примерила - так ей подошло, так ей хорошо, ну как я могла не отдать?!».



Поэтому к приезду музейщиков часть её вещей уже забрали. Практически пустой осталась книжная полка. Каждый хотел оставить себе что-то на память, так было принято. А вот о цветах, которые так любила Раневская, никто не позаботился. Растения погибли. Из множества увядших комнатных цветов выделялась огромная китайская роза, красными цветками которой был усыпан пол и мебель.



Главным антуражем двухкомнатной квартиры были фотографии с автографами её коллег и друзей, прикрепленные к обоям иголками от шприцов. По этим снимкам можно многое рассказать о жизни актрисы и её взаимоотношениях с запечатлёнными на них людьми - Ахматовой, Орловой, Неёловой, Пляттом.



«Таганрог – это моя первая любовь…»





Гримерный столик «королевы второго плана»



Возможность побывать в московской квартире Раневской вскоре появится у жителей Таганрога и гостей города. К открытию готовится музей актрисы, который будет расположен в доме её родителей, в стенах, где будущая «королева второго плана» провела своё детство.

- Это не будет дом семейства Фельдман и не музей Фанни Фельдман, а музей народной артистки СССР Фаины Григорьевны Раневской (именно Григорьевны, подчёркивают историки, во всех документах, в том числе в паспорте, Раневская – Григорьевна), - поясняет Галина Александровна. - Мы постараемся уделить внимание специфике её семьи, обстановке, в которой она росла. Мы знаем, кем был Гирш Фельдман, каким было его благосостояние, что он мог себе позволить. Используя эти знания мы будем восстанавливать обстановку в доме Фельдман. В фондах есть предметы мебели, интерьера того периода. Но основу составит всё-таки коллекция, посвященная выдающейся актрисе 20 века – Фаине Раневской.



Подлинных предметов из дома купца 1-й гильдии Гирша Фельдмана – отца Раневской, к сожалению, не осталось. Музейщики реконструируют обстановку. Оригинальными будут только две маленькие круглые деревянные фоторамки с портретами родителей, которые Раневская пронесла через всю свою жизнь. Скоро они вернутся в родные стены. Музейщики также обращаются к старым еврейским семьям с просьбой поделиться предметами быта и фото для воссоздания атмосферы дома.





Знаменитое кресло актрисы Алисы Коонен



В музее будет полностью отражён московский период жизни актрисы. К слову, он и составит основную экспозицию, поскольку личных вещей Раневской до переезда в Москву практически не сохранилось. Часть помещений меблируют той самой мебелью, привезенной из московской квартиры. Два гарнитура из карельской березы, один из них Раневская купила на сталинскую премию в Риге во время посещения с Сухоцкой антикварного магазина. Диван, туалетный и гримерный столики, торшер, посуда, шторы, два кресла. Знаменитое кресло актрисы Алисы Коонен, которое по велению судьбы оказалось в квартире Раневской, также теперь в Таганроге. Трудно сказать, сколько знаменитых актёров, режиссёров сидели в нём. «Мы вместе с Ростиславом в нем помещаемся», - говорила Раневская, имея в виду, своего хорошего друга Народного артиста СССР Плятта.



Но прежде сам дом семьи Фельдман предстоит восстановить в том виде, при котором в нём жила маленькая Фанни. С годами вокруг появились надстройки, их ещё предстоит убрать. А вот подвал и колодец в центре дворика, вымощенного булыжником, о которых вспоминала сама Раневская, исчезли.



«Шо вы грите?!»





Ко всем предметам прикасалась рука артистки.



Сейчас в Таганрогском музее-заповеднике работает экспозиция, посвящённая Фаине Григорьевне. Здесь представлена лишь небольшая часть предметов из «фонда Раневской», который составляет более 500 предметов. На вешалке одежда актрисы, в том числе узнаваемая шапочка и модная по тем временам сумка-планшет. За музейным стеклом клетчатый шарф. Тут же фотография, на которой этот аксессуар обвивает шею Раневской. На всех предметах есть след артистки. Даже фотографии на гримерном столике расположены также как их поместила она сама.



Между тем, сотрудники музея видят свою задачу не только в увековечивании памяти знаменитой таганроженки. Сегодня они ещё и пытаются оградить её персону от лишней эпатажности.

- Сейчас появляется много спекуляций на её личности. Выпускаются какие-то дневники, которые даже критики не поддаются. Приписываются ей высказывания, которые она никогда не говорила, - поясняет Галина Александровна.



Несмотря на то, что Раневская, действительно, за словом в карман не лезла, называла вещи своими именами, в душе она была ранимым человеком. Об этом говорят записи и пометки в её дневниках. Тема одиночества в ней присутствует с юности.

- Не надо её упрощать разного рода побасенками. Это был незаурядный, разумный человек, отразивший своё время и в искусстве и в своём окружении. Наша задача – показать это в будущем музее.







Безусловно, необходимо отдать должное незаурядному таланту актрисы. Десятки афиш (часть из них актриса ещё при жизни передала в музей), на которых Фаина Раневская в разных образах расскажут о её творческом мире лучше слов. Публика её обожала. Бывали случаи, когда после её эпизода в «Шторме» зрители уходили, не досмотрев спектакль. По этой причине режиссёр Юрий Завадский убрал Раневскую из спектакля – её спекулянтка запоминалась чуть ли не как главная фигура постановки. В манере исполнения ряда ролей нельзя не подчеркнуть её южный колорит.

- «Шо вы грите?!» - ну это же Таганрог! «Почём рибу брали?» - это южный говор, - отмечает Крупницкая. – И эта черта всю жизнь связывала её с малой родиной, хоть и говорили, что Таганрог она не любила – это не так.



Музей планируется открыть уже в следующем году. Часть фонда Раневской сейчас находится на реставрации.







Напомним, до недавнего времени дом на улице Фрунзе, где родилась Фаина Раневская и жила её семья, занимали квартиры, в которых жили обычные таганрожцы. В 2016 году фонд Ивана Саввиди выкупил все квартиры для размещения музея актрисы. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документации для реконструкции. После завершения ремонтно-реставрационных работ фонд Саввиди передаст здание таганрогскому литературному историко-архитектурному музею-заповеднику, который разместит в нём экспозицию.





