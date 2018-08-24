Не надо избавляться от своей Души, иначе она избавится от вас...





В ростовском частном театре «Человек в кубе» прошел спектакль «Рыбак и его Душа» по мотивам одноименного произведения Оскара Уайльда.



Театральная постановка подготовлена учениками театра, которые прошли девятимесячный творческий курс мастер-классов. Актёры показали ростовскому зрителю, чему их научили преподаватели частного театра. В июне ученики первого курса представили три постановки. Зрителям этого не хватило, и они попросили ещё.



Обычно творческий курс заканчивается постановкой классики – Пушкин, Достоевский и другие. Но не в этот раз.







Перед самым началом спектакля зрители нетерпеливо толпились у чёрного занавеса-входа. Играла старинная музыка, будто кто-то включил древний патефон. На сцену вышли артисты. Любопытно, что в реальной жизни это представители разных профессий. Сюда они пришли, чтобы отвлечься от повседневной рутины и познать себя.



Спектакль начинается. Полностью выключают свет на несколько минут. В зрительном зале - гробовая тишина. Кажется, что ты участвуешь в квесте, и сейчас что-то выпрыгнет прямо на тебя. Включается свет, и мы видим главного героя – Рыбака. Причём до предела возбуждённого и взволнованного. Спектакль начался уже с апогея. Нет постепенного накала страстей – зрителю дают уже готовое блюдо.



На сцену выходят остальные герои. Каждый берёт цветок и прикалывает на одежду. Разноцветные цветы дают понять, что все герои разные. Персонажи одеты в чёрное. Только на главном герое - белая рубашка. На лицах - странный разноцветный грим. На сцене - минимум сценических декораций. А они и не нужны. Вместо них есть актёры, которые своими движениями покажут шум волн, ветер и много другое.







Все минималистично, для того чтобы зритель сделал правильный акцент на театральном действии, не отвлекался. Что удобно - небольшая сцена настолько близко расположена к зрительному залу, что зритель невольно участвует в постановке. Актёры погружены в образ - они не двигаются и, кажется, даже не дышат. Такое ощущение, будто сейчас нажмут на кнопку и включат персонажей по очереди.



Начинаются странные танцы. Неподготовленный к экспериментальным постановкам зритель может от неожиданности вздрогнуть. Это не похоже на обычные танцы – вальс, танго и прочие. Это стихийные «дрыгания», которые показывают внутреннюю эмоциональную напряженность. Рыбак влюбляется в Деву Морскую. Цель актёров - показать страсть и неистовую любовь между представителями разных стихий - земли и воды.







Атмосферу накаляют музыкальные эффекты и дым. Он нагоняет тревогу (например, во время сцены со священником, когда молодой Рыбак захотел продать свою Душу ради любви к Морской Деве).



Зритель видит то, что творится в голове у мятущегося Рыбака. Он хочет попрощаться со своей Душой. Она ему больше не нужна. На сцене отчётливо прослеживается конфликт «герой - общество». Против Рыбака - всё людское общество. И собственная Душа тоже против.



Душа в спектакле – типичная хитрая женщина, которая просто так не может отпустить Рыбака, пока тот ей не отдаст самое главное, что у него есть, – сердце. Интересно, она не подумала, чем он будет любить морскую красавицу?







Актеры часто используют подручные средства – деревянные палки и красные ленты. Первое - чтобы стучать об пол и накалять атмосферу и продемонстрировать нервное состояние Рыбака. Второе - чтобы показать, что его Душа прикреплена к нему крепкой связью – лентами. Молодой человек так ослеп от любви, что не видит, как мучается его Душа.



Как ещё показать, что Рыбак попал в безвыходную ситуацию? Олицетворение бега на месте – Рыбак и Душа просто бегут под громкую тревожную музыку, зная, что от этой сложной любви никак не избавиться.



Актёры полностью вкладывают себя в игру. Под конец уже вовсе забываешь, что перед тобой выступили не профессиональные актёры театра, а врачи, учителя, инженеры и представители других профессий. Рыбак настолько погрузился в свою роль, что в финальной сцене он стоит мокрый от пота.







В спектакле режиссёр Екатерина Рындина использует рамочную композицию – все начинается с разноцветных цветов и заканчивается ими же. Спектакль длится около часа. За это время возникает больше противоречивых вопросов, чем ответов, над которыми нужно подумать.



Отличает обычные спектакли от подобных «учебных» постановок возможность обратной связи со зрителем. Зритель может оставить свое мнение и поделиться мыслями насчёт спектакля. Так называемый разбор полётов. Один из зрителей встал и отметил, что обычно за девять месяцев в утробе матери формируется малыш. Здесь же за девять месяцев сформировались актёры. Зрителей удивила дисциплина мимики. Ни разу актёры не засмеялись или не вышли из образа – их лица оставались неподвижными. Зрительница даже сделала шутливую догадку, что это инъекции помогают им быть спокойными.



Еще долго после спектакля зрители не расходились. Они разговаривали с артистами, обнимали их и поздравляли с дебютом на театральной сцене…



