Наруто, Гарри Поттер и миньоны: в Ростове-на-Дону прошла первая большая ярмарка - фестиваль косплея





Мультифандомный* фестиваль на улице Вавилова в Ростове собрал более 300 любителей аниме, сериалов, комиксов, косплея* и культуры страны восходящего солнца. На фестивале приветствовались тематические костюмы для участников, однако это не было обязательным условием.



Ребята в костюмах своих любимых героев начали нетерпеливо толпиться еще задолго до начала ярмарки. В очереди можно было увидеть и персонажей из знаменитой Поттерианы, и Капитана Джека Воробья, и, конечно же, любимого персонажа всех «анимешников» - ниндзя Наруто. Здесь они и начали соревноваться в «крутости» своего прикида.







Просто так на гик*-фестиваль пройти было невозможно. Внезапное лимбо заставило нагнуться каждого участника под палкой, чтобы избежать «тематического проклятья». Сразу после нехитрого конкурса ростовчане и гости города прошли на ярмарку, где можно было прикупить немного «мерча» (тематической одежды, значков с любимыми персонажами или украшений, сделанных вручную) или просто поучаствовать в беспроигрышной лотерее.



Костюм Крис (творческий псевдоним косплеера) - это ориджинал т.е. сборная солянка всех любимых образов девушки - кошачьи лапки, уши, как у Эльфа и ярко-фиолетовые линзы. Она уже около трех лет создает такие костюмы для себя.

- Что-то определенное я выбрать не смогла - решила смешать, - комментирует 20-летняя Лариса Федотова.







Многие анимешники пришли, чтобы поучаствовать в обмене вещами. Можно было принести книги, которые ты уже прочитал, или фигурки персонажей сериала или мультфильма и запросто обменяться на другую книгу или футболку.

- Мы не ожидали такого количества людей - максимум 100 любителей аниме и Японии. Но никак не 300. Это безбашенно и круто, - комментирует организатор гик-вечеринки Аника Штольц.







Самые активные косплееры поучаствовали в жарком турнире танцев — Just Dance. Суть была задания проста. Танцоры повторяют зажигательные движения под популярную музыку, как на экране. Самые смелые принимают участие в баттле, показывая ловкие танцевальные движения и соревнуясь между собой.



А в центре зала сидели те, кто особо не хотел двигаться в танце, играли в монополию и другие настольные игры. Всех гостей фестиваля объединило желание весело провести время с приятелями по интересам и найти новых друзей.







Больше всего «анимешники» ждали водной вечеринки, чтобы охладиться и отойти от невыносимой жары. Парни и девушки не жалели своих костюмов и смело обливались водой из ведер и бутылок.



В фестивале принимали участие «анимешники» разных возрастов — от 10 и выше.

- В обычной жизни я - выпускник юрфака РИНХа. Мне 24, но это не мешает мне увлекаться аниме. Наоборот, это помогает отвлечься от повседневной рутины и найти новых друзей, который так же, как и ты заинтересован в этом. Мы все большая семья, - рассказал Максим Куликов.







В этом году гик- ярмарку посетил популярный в узких кругах ростовский блогер AKR, чей канал насчитывает более одного миллиона подписчиков. Вокруг молодого человека быстро собралась огромная толпа подростков, которые хотели получить заветный автограф и сфотографироваться.

- Я рад оказаться здесь, - отметил Артур Кутахов (AKR). - Люди здесь были приветливые и добрые. Любой готов обнять тебя, сказать пару теплых слов, которые греют твое сердце.



Справка:



*Гик - человек, чрезвычайно увлеченный чем-то, фанат.



*Косплей - популярное хобби, которое заключается в переодевании в костюмы своих любимых героев.



*Фандом - группа поклонников какого-либо мультфильма, сериала или комикса.

