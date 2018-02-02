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На концерте в донской столице Григорий Лепс шутил над своими песнями

На концерте в донской столице Григорий Лепс шутил над своими песнями
На концерте в донской столице Григорий Лепс шутил над своими текстами песен. Выступление артиста состоялось 3 февраля в КСК «Экспресс».

В течение всего мероприятия артист активно общался с публикой, рассказывал небольшие истории и даже зачитал рэп. При этом Лепс отметил, что очень уж любит поиздеваться над своими песнями и в качестве примера привел песню «Я поднимаю руки».

«Я умываю руки, прошу тебя сдаться. Ты выглядишь на 40 в свои восемнадцать», - исполнил Лепс.

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