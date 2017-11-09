Мы из джаза: Ростовский детский джазовый оркестр отметил юбилей



10 ноября Ростовский джазовый детский оркестр отметил свое 20-летие. Ростовская джазовая школа является первой и уникальной в России государственной специализированной школой, занимающейся воспитанием джазовых музыкантов от 3 до 18 лет.



Об истории создания школы имени Кима Назаретова и ее выпускниках рассказал саксофонист, педагог, композитор, аранжировщик, руководитель джазовых оркестров и ансамблей, один из организаторов детского джазового образования в Ростове-на-Дону, лауреат международных конкурсов и фестивалей Андрей Мачнев.

- Когда я сам учился в музыкальной школе, окунулся в атмосферу джазового оркестра. Мой преподаватель Александр Гебель организовал детский коллектив, который гремел тогда на весь Советский Союз, это было в Кривом роге (Украина). Все воспоминания моего детства связаны с оркестром. Поэтому когда образовалась наша школа, и возникла идея организовать детский оркестр. Наши выпускники сейчас продолжают обучение в музыкальном колледже Беркли в Бостоне. Несколько из них находятся в Нью-Йорке и записывают диски с мировыми звездами. Оркестр часто выезжал в Германию, бывал в Израиле, Турции и других странах. Дети вырастают и уезжают в разные города. Но всегда приезжают на фестиваль «Ростовский джаз приглашает».







С первого дня создания музыкальной джазовой школы имени Кима Назаретова ее возглавляет Арам Рустамянц.

- С каждым годом фестиваль набирает обороты. География все шире и шире. В этот раз нам удалось пригласить оркестр Армении. Город Ереван - наш город-партнер. Более 30 лет оркестр не был у нас, - рассказал Арам Рустамянц. - Мы получили огромное удовольствие от выступления Джонни О'Нила, легенды американского джаза. Он впервые играл в Ростове. Выступали наши выпускники из Денвера и Англии.



Примечательно, что 17 и 18 ноября в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного форума в Санкт-Петербургской Академической Капелле будут проходить дискуссионные панели, круглые столы, шоукейсы российских и зарубежных джазовых исполнителей. Это будет первый в истории российского джаза международный форум-фест Jazz Across Borders, где Арам Рустамянц заявлен как один из спикеров в разделе «Образование».

- Конечно же, все хотят услышать, как получилось создать джазовую школу, о достижениях этой школы. Хотелось бы, чтобы нашему примеру последовали другие города. А для этого, наверное, необходимо решение на уровне Министерства культуры России, чтобы, помимо детских музыкальных школ, детских школ искусств, еще существовали в нашей стране детские джазовые школы, - отметил директор музыкальной джазовой школы имени Кима Назаретова Арам Рустамянц.







Первая в России специализированная детская джазовая школа в Ростове-на-Дону открылась в 1995 году по инициативе учеников Кима Назаретова. Обучение детей с трех лет ведется по всем специализациям джазового оркестра, включая вокал. Школа, работающая по собственному оригинальному учебному плану, до сих пор остается единственной в мире. Она имеет джаз-клуб и студию звукозаписи, которой уже выпущено около десяти CD.



Остается надеется, что детская джазовая школа, зародившаяся в Ростове-на-Дону более 20 лет назад и прославившая наш город на весь мир, станет образцом для подражания в масштабах всей страны.