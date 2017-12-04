Музыка на ощупь: скрипачка Екатерина Беспалова не видит своих слушателей, но слышит их благодарные аплодисменты





Ростовская скрипачка Екатерина Беспалова лишена зрения. Однако виртуозности ее исполнения может позавидовать любой музыкант. Девушка не только играет, но и сама разрабатывает музыкальные программы, организует концерты и стремится приобщить как можно больше людей к классической музыке.



Небольшой зал Ростовского областного музея изобразительных искусств заполнен зрителями. Со сцены льются волшебные звуки вальсов и романсов Чайковского, Глинки, Глиэра. Зал с воодушевлением слушает, некоторые гости утирают слезы. Ростовская скрипачка Екатерина Беспалова не может увидеть своих слушателей, но прекрасно чувствует царящую атмосферу, силу аплодисментов и слышит восторженные крики «браво!».



Тягу к мелодичным звукам она испытывала с самого раннего детства. В младенчестве, слыша из проигрывателя проникновенную классическую музыку, Екатерина начинала плакать. Музыка всегда завораживала ее.



Когда маленькой Кате было пять лет, родители отвели ее в музыкальную школу, в класс скрипки, чтобы овладеть инструментом, что называется, для общего развития. Екатерина начала осваивать нотную грамоту по системе Брайля, а играть училась, записывая на диктофон произведения, которые наигрывал преподаватель. Позже девочка приноровилась играть, только лишь запоминая звук.



Вскоре она начала овладевать инструментом под руководством Сергея Игоревича Нестерова.

- Сергей Игоревич стал со мной заниматься очень интенсивно, профессионально, и в этот момент я поняла, что буду играть только на скрипке, что это мое и я это очень люблю, - рассказывает Екатерина. - Меня пытались отговорить, твердили, что музыкантам тяжело, классическая музыка не востребована. Но я твердо знала, чего хочу. Еще говорили, что у меня математический склад ума, что мне бы надо в юриспруденцию.



В 12 лет Екатерина Беспалова выиграла свой первый музыкальный конкурс Луи Брайля для слабовидящих, на котором заняла второе место, потому что первого попросту не было. Девочка соревновалась со взрослыми и более опытными музыкантами, но смогла одержать победу. На последнем конкурсе для слабовидящих в Польше Екатерина участвовала в 18 лет и получила Гран-при. После победы она ездила только на обычные конкурсы в Чехию, Болгарию, Италию, Германию, гастролировала по Франции.



В достаточно раннем возрасте Екатерина задалась четкой целью: посвятить жизнь музыке и стать профессионалом. Однако хорошо ей давалась не только игра на скрипке, но и музыкальная теория. Непродолжительное время девушка пробовала себя в композиции, но вскоре перестала писать музыку, полностью посвятив себя игре на инструменте.



После окончания лицея для особо одаренных детей Екатерина поступила в Ростовскую консерваторию имени Рахманинова. Выпускной экзамен из лицея был сразу вступительным, так как уровень подготовки в учреждении высокий. Будучи на четвертом курсе консерватории, Екатерина пошла работать в Ростовскую областную филармонию. Отработав в лектории пять лет, она решила уйти с работы и заняться творчеством самостоятельно.

- В филармонии я не видела возможностей для самовыражения. Нельзя было играть то, что хочется. Сольный концерт был всего раз в год: для творческого человека это очень мало, - делится скрипачка. - К тому же упор делался не на качество исполняемых произведений, а на количество. Я ни разу не пожалела, что оставила филармонию.



После увольнения Екатерине пришлось, по сути, осваивать профессию менеджера: самой заниматься организацией концертов, договариваться с площадками, продумывать рекламу. Этому в консерватории не учили, однако методом проб и ошибок скрипачка успешно устраивает и отыгрывает в год по несколько концертов. В этом году с разными коллективами она успела выступить в Новочеркасске, Краснодаре, Таганроге и Ростове. Сейчас в планах у Екатерины - расширять географию творчества.



Девушка считает, что в России, и в Ростове в частности, классическая музыка не популярна совсем, так как люди ее даже не слышат и не стремятся услышать, потому что она считается устаревшей, скучной. Действительно, так и есть: летом в театрах - мертвый сезон, культура походов на выходных в филармонию или театр отсутствует. Иногда даже доходит до абсурда. У Екатерины был случай, когда ее попросили сыграть для священников - у них было подписание какого-то важного договора. Со всей области съехались батюшки и молодые семинаристы. Когда скрипачка начала разыгрываться перед выступлением, к ней подошли парни и удивились: «О, это что, скрипка? Настоящая? Правда? Мы никогда не видели, а можно сфотографировать?».



На ближайшее будущее Екатерина Беспалова планирует работать, творить как можно интенсивнее, нести классическую музыку в народ и, в том числе, знакомить с ней детей.

- Мне кажется, важно воспитывать детей с мыслью, что классическая музыка - это не скучно. Необходимо бороться с темнотой, незнанием, с ошибочным представлением о том, что это сложно и далеко от жизни, - делится Екатерина. - Ведь классика бывает разной, в том числе легкой и развлекательной, например, вальсы и романсы.



Екатерина Беспалова признается, что собрать зал, обрести широкую аудиторию - тяжелый труд. Однако радость от того, что стоишь на сцене и чувствуешь отклик зрителей, не может сравниться ни с чем.