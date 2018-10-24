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Куда сходить в Ростове на выходных: афиша

Куда сходить в Ростове на выходных: афиша

На выходных 27 и 28 октября в Ростове пройдет несколько интересных мероприятий, которые обязательно стоит посетить.
Суббота, 27 октября.

11.00 — 17.00 — прыжки с веревкой. В поселке Калинин 27 и 28 октября будут проходить экстремальные прыжки с веревкой. Высота прыжка — 60 метров (20 этажей).

11.00 — йога с кошками. Такое интересное занятие пройдет в котокафе «Лапы и Хвосты». Все желающие смогут выпить травяного чая, заняться йогой вместе с котами и поговорить с тренером о здоровом образе жизни и душевной гармонии.
Куда сходить в Ростове на выходных: афиша
13.00 — пешая экскурсия «Кирпичи, клейма и поэты». На ней ростовчане узнают о культурной жизни города и о том, как кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer связана с Ростовом , познакомятся со стрит-артом, увидят дореволюционные и советские вывески и многое другое. Полуторачасовая экскурсия начинается у входа в парк Горького.

13.00 — творческая встреча с Андреем Звягинцевым. Зрители посмотрят психологический фильм «Изгнание», а затем обсудят его вместе с режиссером.

16.00 - «Курилка Гутенберга». Этот проект направлен на популяризацию культуры и науки среди молодежи. В картинной галерее «Книжного» пройдет лекция «Деструктивное образование: надзирать и наказывать».
Куда сходить в Ростове на выходных: афиша
18.00 — проект «Другое пространство» в филармонии. В программе вечера "Концерт для гобоя с оркестром" Штрауса, концерт для кларнета с оркестром №3 фон Вебера и седьмая симфония Бетховена. Также прозвучит премьера сочинения победителя конкурса молодых композиторов Артёма Лаухина.

Воскресенье, 28 октября

8.00 — тур над рекой Калитва. Путешественники познакомятся с природными красотами нижнего течения реки. Прогуляются по Пригарьке, Авиловым горам и по окрестностям хутора Погорелов.

12.00 - «Дизай человека». В свободном пространстве «Циферблат» пройдет лекция о дизайне человека. Гости узнают, как узнать свое истинное «я».

14.00 — встреча с Андреем Звягинцевым. Гости увидят на экране фильм «Левиафан», а затем зададут любые интересующие вопросы режиссеру.
Куда сходить в Ростове на выходных: афиша
15.00 — пешеходная экскурсия «Город Ростов-Папа».Гости услышат городские легенды, узнают о бандитских сходках и, конечно, посмотрят на ростовскую архитектуру.

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