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Корриду Гойи и Пикассо покажут в ростовском музее

Корриду Гойи и Пикассо покажут в ростовском музее

С 20 июля в Ростовском областном музее изобразительных искусств будут экспонировать картины Гойи и Пикассо. Для выставки «Песок и кровь» выбрали работы, посвященные корриде.

Эта испанская традиция представляет собой сражение тореадора с быком на публике. Зрители увидят всполохи песка, обагренные кровью, изгибы арены, ослепительное солнце и пляску со смертью.

Два великих испанских художника - Франсиско Гойя и Пабло Пикассо - были свидетелями корриды, но представляли ее по-разному. Первый был сторонником почти фотографической точности и историзма в воспроизведении событий. Второй предпочитал символизм, отражая мистическую связь главных действующих лиц.

Корриду Гойи и Пикассо покажут в ростовском музее

В 1814-1816 годах Гойя создал серию гравюр под названием «Тавромахия». В ней он показал жестокость и драматичность этого зрелища, в отличие от своих современников, которые представляли корриду красочным праздником. Гойя был знаком со знаменитыми тореадорами и знал обо всех тонкостях этого дела из первых рук.

Посвященную корриде серию Пикассо создал в 1959 году, когда ему было 80 лет. Художник отражал пластику человеческого тела, восхищался матадорами, а быка видел как воплощение стихийных сил природы.

Корриду Гойи и Пикассо покажут в ростовском музее

В ростовском музее будет выставлено более 130 работ Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. Выставка «Песок и кровь» откроется 20 июля в 16:00. Увидеть картины испанских мастеров можно до 16 сентября.

Корриду Гойи и Пикассо покажут в ростовском музее

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