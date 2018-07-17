Корриду Гойи и Пикассо покажут в ростовском музее





С 20 июля в Ростовском областном музее изобразительных искусств будут экспонировать картины Гойи и Пикассо. Для выставки «Песок и кровь» выбрали работы, посвященные корриде.



Эта испанская традиция представляет собой сражение тореадора с быком на публике. Зрители увидят всполохи песка, обагренные кровью, изгибы арены, ослепительное солнце и пляску со смертью.



Два великих испанских художника - Франсиско Гойя и Пабло Пикассо - были свидетелями корриды, но представляли ее по-разному. Первый был сторонником почти фотографической точности и историзма в воспроизведении событий. Второй предпочитал символизм, отражая мистическую связь главных действующих лиц.







В 1814-1816 годах Гойя создал серию гравюр под названием «Тавромахия». В ней он показал жестокость и драматичность этого зрелища, в отличие от своих современников, которые представляли корриду красочным праздником. Гойя был знаком со знаменитыми тореадорами и знал обо всех тонкостях этого дела из первых рук.



Посвященную корриде серию Пикассо создал в 1959 году, когда ему было 80 лет. Художник отражал пластику человеческого тела, восхищался матадорами, а быка видел как воплощение стихийных сил природы.







В ростовском музее будет выставлено более 130 работ Франсиско Гойи и Пабло Пикассо. Выставка «Песок и кровь» откроется 20 июля в 16:00. Увидеть картины испанских мастеров можно до 16 сентября.



