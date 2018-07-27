Когда «зал наполовину полон»: в Ростове проходит выставка к 125-летию Владимира Маяковского





«Великий пролетарский поэт» выступал в Ростове 13 раз. Впервые - в 1914 году, в последний раз - в 1927-м.



Всякий раз перед его приездом городские тумбы оклеивались длинными афишами с крупными красными буквами: «Маяковский». Сегодня их можно увидеть на выставке, посвященной 125-летию поэта, открывшейся в Донской публичной библиотеке. Экспозицию подготовили специалисты Центра по работе с книжными памятниками Ростовской области. Здесь ростовчане и гости города могут познакомиться с творчеством Маяковского, прижизненными изданиями поэта. Особое внимание сотрудники центра уделили теме «Маяковский и Ростов».



В Ростове Маяковский выступал в клубе ВСАСОРТ (ныне Дом офицеров на проспекте Буденновском), в городском цирке, в зале драматического тетра им. тов. Луначарского в Городском саду (сейчас парк им. Горького), в доме печати на проспекте Ворошиловском, даже в ростовском ГПУ, на заводе «Красный Аксай», в столовой Лензавода.







После выступления в здании ростовского цирка, где поэта освистали, один из местных критиков сказал о нем: «Милый мальчик и даже вызывает симпатию». А вот многочисленные рабочие аудитории, литературная молодежь с большим энтузиазмом встречали поэта. В одну из тесных комнат Дома печати, куда помещалось около 40 любопытных и жаждущих слушателей, набивалось до ста человек. Голова последнего счастливчика, который умудрился влезть в комнату, виднелась уже под потолком, так как он залезал на спины друзей.



В Ростове Маяковскому часто приходилось отвечать на выкрики из зала. В аудитории НПИ в Новочеркасске один из студентов воскликнул: «Маяковский! Вы что думаете, мы все идиоты?» Ответ последовал незамедлительно: «Почему все? Пока я вижу перед собой одного». В клубе кто-то невзначай бросил фразу: «Вы это еще в Харькове говорили!» Поэт тут же парировал: «Значит, острота хороша, если вы за ней из Харькова приехали!»



В 1926 году, в очередной приезд в Ростов, Маяковский попал туда в самое неудачное для себя время. В начале века водопроводные трубы в городе пришли в полную негодность и каким-то образом соединились с канализацией. Будучи человеком крайне брезгливым, пролетарский поэт вытирал двери в гостинице платком, а когда пил пиво, кружку подносил ко рту левой рукой, чтобы не касаться губами того края, которого до него могли касаться другие. «Можешь представить, что я делал в Ростове. Я пил нарзан и мылся нарзаном, и чистился - еще и сейчас весь шиплю», - писал он в письме своему товарищу.



Маяковский выступал не только в Ростове, он посещал и Таганрог, и Новочеркасск. Несмотря на то что первое выступление поэта в Таганроге в 1926 году было плохо организовано и на встречу в зале кожевников пришло мало людей, он не растерялся и сказал: «Зал наполовину пуст - будем считать, что он наполовину полон. Все равно будем выступать, пока не замерзнем. А, возможно, произойдет обратное: я вас сумею разогреть своими стихами».



Поэт нередко бывал в редакциях ростовских газет - «Молот», «Советский Юг».



Один из ярких экземпляров выставки - футуристический сборник «Требник Троих». У этого издания интересная история.

- Маяковский был частью футуристической группы «Гилея». Изначально в этом сборнике планировалось опубликовать произведения трех авторов: Велимира Хлебникова, Давида Бурлюка и Маяковского, - рассказал сотрудник Центра по работе с книжными памятниками Михаил Рыбкин. - Но в итоге вышло, что «Требник Троих» стал сборником не трех поэтов, а четырех. Добавился четвертый автор - брат Давида Николай, что автоматически нарушило правило троичности футуристов. Но поэты не растерялись и создали нового автора - из инициалов братьев получился новый человек Д. (Давид) Н. (Николай) Бурлюк.



На выставке поклонники творчества Маяковского могут увидеть рисунки его авторства. Как отметили организаторы экспозиции, особенно хорошо у Маяковского получилось изобразить Велимира Хлебникова.







Часть выставки посвящена деятельности Маяковского-редактора. На полках можно найти журналы «ЛЕФ» - Левый фронт искусств - и «Новый ЛЕФ», в которых работал поэт. Как рассказал Михаил Рыбкин, авторы поставили задачу развить совершенно новое искусство, которое будет соответствовать коммунистическому строю в стране. Сотрудники журнала рассказывали читателям о новинках кино, дизайна. Даже показали новые игрушки для детей.

- Поэты проповедовали литературу факта, они не были сторонниками художественного вымысла в литературе. Они стремились отразить живую жизнь, как она есть в своих работах, - отметил Михаил.



Участникам выставки покажут плакаты и социальную рекламу, которые были опубликованы в «ЛЕФ»: «Лучших сосок не было и нет - готов сосать до старых лет» или «Хочешь есть? Хочешь пить? Спеши в ударную группу образцового труда вступить».



Еще один любопытный экспонат - малоформатные издания произведений Маяковского «Послушайте» и «Избранные произведения».



Выставка продлится до 18 августа в Донской государственной публичной библиотеке. Экспозиция представлена в выставочной зоне второго этажа библиотеки.

