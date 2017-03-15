Классическая «Ария» впервые выступит в Ростове





Классическая «Ария» впервые выступит в Ростове. Впечатлениями о южной столице, мыслями о предстоящем выступлении и опыте работы с оркестром поделились музыканты рок-группы и дирижёр маэстро Ульф Ваденбрандт.



Проект «Классическая Ария» появился еще в 2001 году, но просуществовал не очень долго. Музыканты вновь начали постоянно выступать с оркестром в 2015 году после того, как произвели настоящий фурор на концерте в Москве.



В южной столицу с такой программой группа приехала впервые. Кроме самих рок-исполнителей Михаила Житнякова, Владимира Холстинина, Виталия Дубинина, Сергея Попова, Максима Удалова и дирижера Ульфа Ваденбрандта, на сцене будут 40 музыкантов симфонического оркестра «Глобалис».

- Мне очень нравится работать с этой фантастической группой, - поделился швед Ульф Ваденбрандт. - Их песни отлично звучат вместе с симфоническим оркестром. Конечно, играть рок-музыку довольно сложно, но очень весело!



Длинноволосый дирижёр Ульф выглядит как настоящий рокер, и в команду «Арии» он вписался очень органично. Швед только начал изучать русский язык, что не мешает ему прекрасно понимать оркестр, который в большинстве своем состоит из россиян. Они общаются жестами и на «языке музыки».

- Нам очень повезло с Ульфом, он очень харизматичный человек, - отметил Виталий Дубинин. - Мы познакомились с ним пару лет назад, через нашего пресс-атташе, которой удалось побывать на концерте, где он был дирижером.



«Ария» посетовали на то, что в России проводится мало рок-фестивалей. Владимир Холстинин отметил, что им бы очень хотелось, чтобы таких событий было больше, а их собственный «Ария-Фест» стал частью культурной жизни страны. Уже несколько раз предпринимались попытки организовать фестиваль, который просуществовал бы долгие годы, но все они, к сожалению, закончились крахом. Музыканты надеются, что «Ария-Фест», существующий уже несколько лет, сможет «выжить» и превратиться в культурную историю. А выступают на нем российские и зарубежные группы, как популярные, так и не раскрученные, но очень талантливые!



По словам музыкантов, все они очень любят Ростов-на-Дону и его теплую атмосферу. В южной столице очень добрые люди, и они с нетерпением ожидают завтрашнего концерта, на который собираются прийти жители и гости южной столицы самых разных возрастов.



Выступление группы «Ария» состоится 17 марта в концертном зале «Экспресс».