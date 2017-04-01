Итальянские фильмы на языке оригинала покажут на фестивале в Ростове





Итальянские фильмы на языке оригинала покажут на фестивале в Ростове. С 6 по 13 апреля жители и гости южной столицы смогут посмотреть фильмы самых разных жанров, послушать лекции и увидеть лучшие короткометражки итальянских режиссеров.



Итальяно-российский кинофестиваль RIFF организован с целью увеличить культурный обмен между Россией и Италией. Проходит он в крупных городах России, сообщает администрация Ростова-на-Дону.



Все фильмы будут показаны в Доме кино с русскими субтитрами.



Программа кинофестиваля:

6 апреля

9:00 - открытие; комедия «Белое вино из Баббудойу».

7 апреля

18:00 - лекция «Роль Неаполя в итальянском кинематографе».

19:10 — «Приезжайте жить в Неаполь!», комедия.

8 апреля

17:30 — «Дорога франков», док. фильм .

19:10 — «Неаполитанские истории», мелодрама.

9 апреля

15:30 — «Смеясь и шутя. Портрет итальянского режиссера», док. фильм .

17:30 — документальные исторические картины русских режиссеров о партизанском движении в Италии «Соната ла минор», «Бэлла чао».

19:10 — «Министр», комедия.

10 апреля

19:10 — «Без всякой жалости», криминальная мелодрама .

11 апреля

19:10 — «В глубине леса», триллер.

12 апреля

19:10 — «Евангелие от Маттеи», комедия.

13 апреля

19:10 — «Ломастер», комедия.