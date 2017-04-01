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Итальянские фильмы на языке оригинала покажут на фестивале в Ростове

Итальянские фильмы на языке оригинала покажут на фестивале в Ростове

Итальянские фильмы на языке оригинала покажут на фестивале в Ростове. С 6 по 13 апреля жители и гости южной столицы смогут посмотреть фильмы самых разных жанров, послушать лекции и увидеть лучшие короткометражки итальянских режиссеров.

Итальяно-российский кинофестиваль RIFF организован с целью увеличить культурный обмен между Россией и Италией. Проходит он в крупных городах России, сообщает администрация Ростова-на-Дону.

Все фильмы будут показаны в Доме кино с русскими субтитрами.

Программа кинофестиваля:
6 апреля
9:00 - открытие; комедия «Белое вино из Баббудойу».
7 апреля
18:00 - лекция «Роль Неаполя в итальянском кинематографе».
19:10 — «Приезжайте жить в Неаполь!», комедия.
8 апреля
17:30 — «Дорога франков», док. фильм .
19:10 — «Неаполитанские истории», мелодрама.
9 апреля
15:30 — «Смеясь и шутя. Портрет итальянского режиссера», док. фильм .
17:30 — документальные исторические картины русских режиссеров о партизанском движении в Италии «Соната ла минор», «Бэлла чао».
19:10 — «Министр», комедия.
10 апреля
19:10 — «Без всякой жалости», криминальная мелодрама .
11 апреля
19:10 — «В глубине леса», триллер.
12 апреля
19:10 — «Евангелие от Маттеи», комедия.
13 апреля
19:10 — «Ломастер», комедия.

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