Французские пейзажи и звездные ночи Ван-Гога можно увидеть в Ростове



5 октября в Ростове прошел премьерный показ мультимедийной выставки «Ван Гог - ожившие полотна». В числе картин - французские пейзажи, японские мотивы, неповторимые звездные ночи, портреты современников молодого художника.

Уникальность выставки заключается в том, что здесь зритель может увидеть сразу около 300 картин Ван Гога, в то время, как оригиналы этих полотен находятся в частных коллекциях и музеях по всему миру.



Экспозиция производит ошеломляющее впечатление. Благодаря новейшим технологиям появилась возможность оживить картины мастера: ветви миндаля растут и расцветают на ваших глазах, вода в реке движется, птицы взлетают, а годовалый малыш делает первые шаги.



При этом зрители сидят в центре зала на мягких креслах-мешках, а установленные по кругу вокруг них экраны создают эффект погруженности в картину. Видеоряд лучших картин художника воспроизводится 30 проекторами высокого разрешения и дополняется объемным звуком.

- Над созданием контента у нас работает большая команда дизайнеров, сценаристов. Музыку подбирают музыкальные режиссеры. Мы стараемся расти с каждой выставкой, делать анимацию лучше, - рассказал директор проекционного музея «Люмьер-холл» Александра Санько. - Добавить в уже существующую мультимедийную выставку новую картину художника можно, но это бывает крайне редко. Не все музеи идут на контакт. Получить у них хороший материал бывает достаточно проблематично. В Ростове показана уже отработанная версия, одна из самых лучших. У нас есть и другие мультимедийные выставки - Ивана Айвазовского, Густава Климта, которые тоже, возможно, привезут в Ростов. Есть еще несколько проектов с работами других художников, которые мы планируем перевести в мультимедийный формат.



Аванзал, предваряющий мультимедийную экспозицию, рассказывает посетителям о некоторых интересных фактах жизни великого нидерландского художника. Винсент Ван Гог за десять лет создал более 2100 произведений, в том числе около 860 картин маслом. Это портреты, автопортреты, пейзажи, натюрморты, оливковые деревья, кипарисы, поля пшеницы и подсолнухи. Винсент Ван Гог покончил с собой в 37 лет, прожив в глубокой бедности. Но после смерти, его полотна стали самыми дорогими произведениями искусства в мире.

- Уже несколько лет идут споры о том, нужны ли выставочные залы? Зачем людям идти на выставочную площадку, если они могут посмотреть все в Интернете? За рубежом эти технологи появились раньше, и обсуждать этот вопрос они стали раньше. Международное сообщество приходит к выводу, что пока человек жив, пока он живет без чипа в голове, он будет хотеть живого общения, - поясняет руководитель «ДонЭкспоцентр» Сергей Шамшура. - А любая выставка - это возможность посмотреть человеку в глаза, пообщаться. Вот цифры для сравнения: весной мы привозили мультимедийную выставку картин Айвазовского, и у нас было около 30 000 посещений. Ростовский музей изобразительного искусства привез подлинники картин Айвазовского, у них было около 1500 посещений. Конечно, подлинник не может равняться с мультимедиа, и у нас нет острой конкуренции. Главное, мы смогли вызвать у горожан новый интерес.



В планах организаторов показывать одновременно пять-десять подлинных картин и мультимедиа. Но для того, чтобы привезти картины, нужно создать для их хранения определенные климатические условия: специальную температуру, уровень влажности, что требует больших затрат. Тем не менее ростовчан обещают удивить оригинальными шедеврами мирового искусства.



Выставка будет работать до 15 октября в «Донэкспоцентре».