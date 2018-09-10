Фильмы из 40 стран мира покажут на кинофестивале в Ростове



Сто фильмов из 40 стран мира покажут на IV Международном фестивале мотивационного кино и спорта BRIDGE of ARTS в Ростове. Об этом 11 сентября сообщили в правительстве Донского края.



Фестиваль кино продлится пять дней – с 10 по 14 октября. Участникам фестиваля покажут 100 фильмов из разных стран мира. Это индийское, итальянское, российское кино. Кроме того, в рамках фестиваля пройдут не только кинопоказы, но и всевозможные культурно-развлекательные программы, пресс-конференции, благотворительный киномарафон и футбольный матч со звездами кино.



Мероприятия фестиваля пройдут не только в донской столице, но и в Таганроге. В частности, на родине великого писателя Антона Павловича Чехова российские звезды театра и кино зачитают его стихи.