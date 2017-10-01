Авторизация

Регистрация


  • USD 57.81
  • EUR 67.91
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Культура

0

Донской писатель раскрывает секреты загадочной личности Гоголя

Уроженец Новочеркасска, потомственный казак, писатель Владислав Отрошенко посвятил несколько лет изучению жизни самого мистического писателя.
Донской писатель раскрывает секреты загадочной личности Гоголя
Фильм «Гоголь. Начало», премьера которого прошла в сентябре в Ростове, вызвал неоднозначные оценки. В картине юный Николай Гоголь служит судебным писарем у дознавателей и падает в обмороки, во время которых ему в видениях приходят убитые. Некоторым ростовчанам показалось, что в фильме «слишком мало Гоголя». Другие решили, что писатель был психически нездоровым человеком и то ли на почве безумия, то ли слабоволия сжигал свои книги.

О мистике в жизни Гоголя рассказал уроженец Новочеркасска писатель Владислав Отрошенко, посвятивший несколько лет исследованиям загадочной личности Николая Васильевича. Он изучал архивы в Москве, знакомился с воспоминаниями слуг и друзей Николая Васильевича. Итогом работы стал его сборник «Гоголиана и другие истории», который получил высокое признание за рубежом и был признан лучшей книгой 2014 года на V Международном литературном конкурсе в Берлине.

Владислав Олегович сейчас живет в Москве и в Ростове бывает только наездами. Встреча с ним состоялась в библиотеке имени Лихачева.

Два облика, два характера
- Что подтолкнуло Вас к изучению жизни Гоголя?
- Многое в нашей жизни приходит из детства. Вот и у меня Гоголь связан с детством. Мой отец был потомственным казаком: в Новочеркасске на Кавказской улице до сих пор стоит дом моего прадеда Павла Мандрыкина, есаула войска Донского. Ни дед, ни отец не относились к числу людей, любящих чтение. Мой отец работал прорабом, любил рыбалку и охоту. У нас дома ковер на стене был весь завешен ружьями, патронташами. В 12 лет папа подарил мне двустволку и начал возить с собой охотиться на косуль в калмыцкие степи, на зайцев. Я видел своего отца с удочкой в руках, с берданкой, топором и даже с кинокамерой, но никогда не видел его с книжкой. И вдруг однажды моя двоюродная бабушка подарила ему на день рождения шеститомник Гоголя. Было мне тогда лет восемь, и я как раз заболел ангиной. Температура под 40, горло болит ужасно, и тут отец подсаживается ко мне и начинает читать «Вия». Я забыл про температуру. Потом я засыпал, просыпался и звал отца снова читать мне книжку. Кстати, я быстро выздоровел, наверное, потому что переключился с болезни на эти удивительные персонажи. Гоголь произвел на меня огромное впечатление, и потом я уже сам перечитал все тома.

Донской писатель раскрывает секреты загадочной личности Гоголя

- Работа в архивах помогла Вам разгадать секрет связи Гоголя с мистическими людьми и событиями?
- Гоголь - самый мистический писатель, неразгаданный до конца. Он верил в приметы и знаки судьбы. Одна из его необъяснимых привычек — склонность к мистификациям. Ему нравилось вводить собеседника в заблуждение. Он никогда не говорил правду о своих путешествиях: например, ехал в Рим, а говорил, что едет в Калугу, — и наоборот. Многие считали это его эксцентричностью, но, скорее, это было связано с его мистическим пониманием особой взаимосвязи событий. Даже друзья не понимали его до конца. В Москве он бывал подвержен приступам ипохондрии, был неразговорчив. Ходил по улицам в шинели с высоко поднятым воротником и старался быть незаметным. Серый, хмурый и раздражительный человек. И он полностью преображался, когда приезжал в Рим. Там он надевал яркую рубашку, гулял по улицам, разговаривал с прохожими и пел. Просто ходил по Риму и пел!

Донской писатель раскрывает секреты загадочной личности Гоголя
- Вы писали свою «Гоголиану» пять лет. Напишете ли ее продолжение?
- Продолжения не будет. Мне очень нелегко далась эта книга. Гоголь был очень мнителен, страдал от ипохондрии. Судя по симптомам, у него была вегетососудистая дистония. И когда я начал писать о Гоголе, я все это приобрел. На меня как будто начали переходить его болезни. Мы с женой приехали в Рим, нашли дом, в котором жил Гоголь, и пошли туда. Тогда там еще не было музея, в нем жили какие-то врачи, адвокаты. Я худо-бедно говорил по-итальянски и решил позвонить в квартиру, чтобы попросить разрешения зайти и посмотреть. Я шел туда с такой радостью, в приподнятом настроении. Но когда мы с женой подошли к дверям, у меня вдруг начался приступ дурноты, меня стало трясти, нахлынул необъяснимый ужас. Это было состояние, похожее на то, которое испытывал Гоголь. Жена испугалась за меня и сказала, что с Гоголем надо заканчивать. И я уже в Москве дописал свою книгу, закончив на этом проникновение в его жизнь. Хотя у меня были другие планы, но я понял, что Гоголь таким образом запретил мне касаться некоторых тем.

Не был сумасшедшим

Донской писатель раскрывает секреты загадочной личности Гоголя
Кадр из фильма «Гоголь. Начало». В роли писателя - Александр Петров.

- Некоторые считают, что Гоголь сжег второй том «Мертвых душ» в припадке безумия. Каково Ваше мнение?
- Я видел фильмы, в которых показывают, что Гоголь мечется по комнате с безумным выражением лица, потом бросает рукопись в огонь. Но он не был сумасшедшим и не сжигал рукопись в безумии. Все происходило совершенно не так.

- А как?
- В ночь с 11 на 12 февраля 1852 года, а если точнее, в три часа ночи, Гоголь разбудил своего мальчика-слугу Семена, попросил зажечь свечу и проводить его в зал, где была печка-камин. А жили они на Никитском бульваре в доме графа Александра Толстого, отдавшего Гоголю целый этаж. В зале Гоголь сел возле печки, велел достать из шкафа портфель с рукописью и подать ему. Слуга принес ему портфель, он достал оттуда свою рукопись второго тома «Мертвых душ». Это была стопка тетрадей, туго перевязанных бечевкой. Семен понял, что барин задумал спалить их и стал просить не делать этого. Но Гоголь положил всю связку в печь и наблюдал за тем, как пламя загорается, но быстро гаснет, потому что тетради плотно связаны. Обратите внимание: Гоголь очень верил в приметы и видел, что огонь не принимает его рукопись! Но он спокойно развязал тесьму, разворошил листы и поджег их от свечки. А потом сидел и смотрел, как они сгорали.

- Это было обдуманным решением?
- На мой взгляд, Гоголь совершил поступок истинного художника и сжег свое творение, которое счел неудачным. Только представьте ситуацию: Николая Васильевича еще при жизни признали великим писателем, за ним ходили толпы поклонников. Дело доходило до того, что люди караулили, где он оставит хлебные шарики, — у него была привычка катать шарики из мякиша — и расхватывали их, как великую ценность. И вот Россия ждет выхода второго тома, читатели требуют от него! И у него готовы все главы. Но дело в том, что Гоголь многое изменил в этом томе. Пройдоха Чичиков вдруг превратился в добропорядочного семьянина, который решил помогать бедным. Это Чичиков-то! И там еще много всяких несуразностей.

Донской писатель раскрывает секреты загадочной личности Гоголя

- Но ведь автор вправе менять судьбы героев и линию их жизни?
- Есть такой момент, когда роман еще пластичен, как мягкая глина, и ты еще можешь что-то изменить. Но когда эта глина обрела форму и затвердела, попытки переделать ее могут все разбить. Я помню, как после второй или третьей публикации своей книги «Двор прадеда Гриши» я решил в нем кое-что изменить. И вдруг увидел, что не могу вставить туда даже запятую! У писателя во время работы включается особый потаенный механизм, которому нельзя противоречить.

- Но Гоголь позже мог восстановить свое произведение?
- Гоголь умер через девять дней после того, как сжег второй том «Мертвых душ». Так что о его восстановлении не могло быть и речи. На следующий день после сжигания Гоголь объявил, что начинает поститься, и отказался от еды. Когда стало ясно, что он на грани жизни и смерти, граф Толстой вызвал врачей, но они не нашли у него никакой болезни. И по сей день врачи не могут дать ответ на вопрос, какое заболевание стало причиной смерти писателя. Моя концепция такова: Гоголь умер, поняв, что он не в силах завершить эту вещь. Это понимание его и убило.

Мистика продолжается

- У Вас есть любимое произведение Гоголя?
- «Мертвые души». Время от времени я его перечитываю. Особое отношение у меня к произведению «Вий». Как-то я готовил театральный обзор о том, как ставят произведение «Вий» в разных театрах. Оказывается, есть совершенно безумные постановки, где, например, Панночка и Хома Брут - гомосексуалисты. Или где сотник - это шериф... И я пришел к выводу, что «Вий» - самая недооцененная книга Гоголя. Это не страшилка, не народная сказка. Это повесть о том, что человек в нашем мире может остаться один и никто ему не поможет. Ни молитва, ни магический круг, ни добрые христиане, которые вместо того, чтобы выйти ночью к церкви и помолиться за Хому Брута, идут пить горилку. При этом они спокойно обсуждают, что Панночка водила дружбу с сатаной и, по существу, они оставляют Хому на растерзание силам ада. Хотя он не совершил никаких страшных грехов и ничем не заслужил такого наказания.

…В этом году исполнилось 165 лет со дня смерти Гоголя, но мистические события, связанные с его личностью, продолжаются. Странности происходят в Доме-музее Гоголя на Никитском бульваре. Говорят, что далеко не каждый сотрудник может остаться тут работать. Бывали случаи, когда у нового сотрудника неожиданно поднималась температура и не опускалась до тех пор, пока он не уволится. Сотрудники считают, что это Гоголь таким образом показывает, кого он согласен принять в своем доме, а кому здесь делать нечего.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.