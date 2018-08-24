Блиц-интервью: любопытные вопросы ведущей актрисе театра «Человек в кубе»





15 сентября в ростовском театре «Человек в кубе» стартует восьмой сезон. В преддверии сезона Rostov.ru побеседовал с ведущей актрисой, преподавателем студии актерского мастерства Валерией Василенко. Мы задали ей самые любопытные вопросы, которые зритель, вероятно, постеснялся бы задать лично. Валерия занята в каждом спектакле театра – «Человеческий голос», «Гоголь. 13 снов», «Поэма без героя», «Мольер» и др.



В небольшом уютном зрительном зале, когда идёт репетиционный процесс, нужно разуться. Здесь тихо и пока пусто. Вокруг - только подушки для удобства зрителей и книги...



- Приходилось ли Вам играть те роли, которые вообще не нравились?

- Никогда. Я счастливая актриса, персонажи приходят ко мне, и это всегда «те самые» персонажи. Бывают роли, в которых ты не можешь до конца понять персонажа и необходимо искать подход. В спектакле «Человеческий голос» моя героиня – оставленная любимым мужчиной женщина. Она не видит жизни без него. Кто-то скажет – успокойся и двигайся дальше. Но для нее это невозможно. Она – сверхчувствительный человек, и поэтому ее трагедия другого масштаба. Мы можем только постараться почувствовать ее.



- Назовите один из самых необычных спектаклей на Ваш взгляд.

- «Гоголь.13 снов». Представьте: четыре актрисы на сцене исполняют роль Гоголя в разные периоды его жизни. Мы долго искали ключ к спектаклю. Даже заказали бутафорские усы для сцены о чиновниках, окружавших Гоголя. Но потом ответ пришел сам – в какой-то момент из чемоданчиков появляются черные карандаши, мы «срисовываем» усы с портрета Гоголя, и все становится на свои места.







- Признайтесь, забывали текст во время спектакля?

- Думаю, это случалось у каждого.



- Как выпутывались из ситуации?

- Сначала я переживала, что это может произойти. Потом поняла, что главное – смысл текста. Если по какой-то причине он вдруг вылетит из тебя, ты знаешь, о чём эта сцена, знаешь, к чему идёшь. Главное - не терять связь с персонажем.



- Какой подарок от поклонников больше всего запомнился?

- Букет фрезий. Мне подарили его после спектакля, в котором это любимые цветы моего персонажа. Если человек замечает такие детали, значит, он очень любит этот спектакль.



- Плакали когда-нибудь на сцене?

- Очень часто. Слёзы сопровождают действие, но они не являются его целью. Как говорил театральный режиссер Немирович-Данченко, я плачу на сцене не оттого, что мне тяжело или плохо. Я плачу оттого, что чувствую, насколько точно я переживаю сейчас этот момент в жизни персонажа.







- Смеялись до слез?

- У нас есть проект «Зелёная лампа». Это интеллектуальный клуб, встречи и общение со зрителями на разные темы. К каждой теме мы всегда готовим небольшое представление. В этот раз у нас были русские народные сказки в стиле Дэвида Линча (прим. автора - американский режиссер, представитель независимого кинематографа, «Твин Пикс», «Шоссе в никуда», «Голова-ластик» и др.). Это получилось настолько точно и с юмором, что невозможно было перестать хохотать, особенно в те моменты, когда хохочет весь зал!



- Хватает времени на личную жизнь?

- Иногда хватает, иногда катастрофически нет. Здесь необходимо выстроить правильный баланс между твоей личной жизнью и работой, которую тоже обожаешь и готов посвящать ей всё время.



- Чего Вы боитесь больше всего на сцене?

- Если тема спектакля болезненная и трудная, я боюсь, что попытаюсь уберечь зрителя от правды, чтобы ему не было больно. Не хочу быть не до конца честной с аудиторией – я стремлюсь быть полностью открытой.



- Кстати, насчет открытости. В 2016 году в центральном парке США полностью обнаженные актрисы поставили спектакль «Буря» по мотивам пьесы Шекспира. Смогли бы Вы пойти на такой смелый шаг?

- Нет. Никогда. В театре есть бесконечный простор для работы воображения. Здесь можно выйти далеко за рамки привычных вещей. Не понимаю, зачем раздеваться, когда можно использовать множество других приёмов.







- С кем из знаменитых актеров/писателей/деятелей искусств всех времен Вы бы хотели сейчас встретиться?

- С Анной Ахматовой, Николаем Гоголем, Александром Пушкиным. Это моя мечта. Конечно, я бы хотела встретиться с людьми, которые создавали театр в 20-м веке. Например, с английским режиссёром Питером Бруком.



- О чём бы с ними поговорили?

- Мне бы хотелось просто подержать за руку каждого из них. Поговорить на самые обыкновенные темы. Например, у Анны Андреевны я бы спросила, что она сейчас чувствует, о чём думает. Пушкина я бы обязательно попросила прочесть его стихотворения.



- Кем мечтали стать в детстве?

- Археологом. Дико хотела заниматься поиском древних останков, артефактов. Еще в детстве также хотела стать капитаном дальнего плавания. Но когда достаточно рано у меня испортилось зрение, мне сказали, что, к сожалению, меня в капитаны не возьмут. Переживала, конечно. Сейчас тоже иногда хочется отправиться куда-нибудь далеко, где ледники и вечная мерзлота.







- А если Вам сейчас предложат бросить всё – театр, зрителей, труппу – и отправиться в дальнее плавание?

- Только если со мной поплывут мои коллеги (прим. автора - труппа, 10 человек). Театр для меня важнее.



- Как Вы воспринимаете критику?

- Как упражнение. Её не нужно воспринимать как нечто, что может тебя расстроить. Нужно понимать, кто критикует. Если этот человек профессионал в твоём деле, значит, нужно задуматься и посмотреть на свою работу со стороны.



- Критиковали зрители?

- Конечно, это нормально, когда идёт глубокий разговор. Были такие случаи, когда некоторые зрители уходили, потому что не понимали спектакля. У театра есть миссия – помочь человеку сформировать своё мнение. Если человеку не понравился спектакль – он это понял, он сформировал мнение. Поэтому к каждому мнению я отношусь с уважением.



- Почему актриса театра, а не кино?

- Театр - это другой мир. Это происходит здесь и сейчас. Чтобы в это вечер зритель увидел спектакль, должна сработать большая команда. Выставить декорации, приготовить свет, звук, зрительный зал. Грим и костюмы, присутствие каждого человека из труппы, доскональная готовность. В этом - магия театра, один и тот же спектакль каждый раз совершенно новый, другой.







- Каким словом Вы бы охарактеризовали весь театр?

- Свет.



- Почему?

- Всё, что мы здесь делаем, делаем через свет. Даже когда мы говорим на болезненные темы, мы идём через любовь к человеку, его истинной сути. В театре все построено на энергии света и любви.



- Какой суперспособностью Вы хотели бы обладать?

- Я бы хотела уметь находиться в нескольких местах одновременно. И играть в спектакле, и быть зрителем, смотреть спектакль со стороны. Хочется все успевать. Например, репетировать постановку и быть в другом городе на важном для меня мастер-классе. Но информация в любом случае находит тебя, когда это необходимо.



- У Вас есть талисман, который помогает во время спектакля?

- Нет. Я считаю, что каждый человек сам себе талисман. Есть ты и это главное. Ты защищаешь себя от дурных мыслей и ситуаций в жизни.



- Комедия или трагедия?

- Трагедия! Драма! И чем глубже, тем лучше.



- Играть положительного или отрицательного героя?

- Я люблю играть неоднозначных героев. Во многих из них есть отрицательные качества. Играя такого неоднозначного героя на сцене, я всегда ищу тот слом, который сделал его таким. Когда ты сочувствуешь персонажу, он открывается тебе. Тогда ты понимаешь о нём больше, чем просто «злой или добрый».



- Режиссер – деспот или демократ?

- Оба варианта. Деспотом по-хорошему он быть обязан, потому что на нём - вся труппа. Именно на его плечах - принятие самых важных решений. В то же время он слышит каждого в труппе и создаёт условия для того, чтобы люди росли и открывались.



- Поёте?

- Да. Занимаюсь вокалом с детства. Когда есть возможность спеть в спектакле, делаю это с радостью.



- Если заглянуть в Вашу жизнь через десять лет, кем Вы себя видите? Будете ли продолжать театральную деятельность?

- Конечно, буду. Вижу себя актрисой нашего театра, преподавателем. Вижу себя матерью. Через десять лет хочется быть мощнее – больше опыта в профессии и в жизни.



- Что Вы чувствуете после завершения спектакля, когда зрители аплодируют?

- Я испытываю огромное чувство благодарности. Мне была дана возможность здесь и сейчас это прожить. На каждом спектакле зал совершенно разный, со своей уникальной энергией. Каждый зритель подключен к спектаклю энергией своего внимания. Я рада тому, что могу вести диалог со зрителем. Говорить с ним о тех вещах, о которых можно говорить только на языке символов, на языке театра.



Актриса Валерия Василенко родилась в 1987 году в Ростове-на-Дону. Училась в Институте театрального искусства на актерском факультете. Сейчас она не только играет на сцене, но и преподаёт мастер-классы и творческие мастерские в театре. В частном театре «Человек в кубе» работает уже десять лет.