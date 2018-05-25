Андрей Кончаловский собирается снять исторический фильм про расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске



Известный российский режиссер собирается снять историческую драму, посвященную трагическим событиям 1962 года в Новочеркасске. Об этом продюсер киноленты Олеся Гидрат рассказала в Минкультуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.



В киноленте речь пойдет о событиях 1962 года в Новочеркасске, когда во время забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) были убиты 26 человек, ещё 87 получили ранения. Съемки фильма будут проходить в Новочеркасске и поселках Ростовской области.



«Кончаловский продолжит работать с непрофессиональными артистами, их будет в фильме около 90%, - пояснила продюсер. - В сентябре начнется кастинг. Единственная профессиональная актриса - исполнительница главной женской роли Юлия Высоцкая».



Известно, что Высоцкая - жена режиссера. Кончаловский уже написал сценарий к картине. Планируется, что фильм будет готов к осени 2019 года.