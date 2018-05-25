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Андрей Кончаловский собирается снять исторический фильм про расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске

Андрей Кончаловский собирается снять исторический фильм про расстрел мирной демонстрации в Новочеркасске
Известный российский режиссер собирается снять историческую драму, посвященную трагическим событиям 1962 года в Новочеркасске. Об этом продюсер киноленты Олеся Гидрат рассказала в Минкультуры на защите проектов в области игрового кино, претендующих на получение субсидий из федерального бюджета.

В киноленте речь пойдет о событиях 1962 года в Новочеркасске, когда во время забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) были убиты 26 человек, ещё 87 получили ранения. Съемки фильма будут проходить в Новочеркасске и поселках Ростовской области.

«Кончаловский продолжит работать с непрофессиональными артистами, их будет в фильме около 90%, - пояснила продюсер. - В сентябре начнется кастинг. Единственная профессиональная актриса - исполнительница главной женской роли Юлия Высоцкая».

Известно, что Высоцкая - жена режиссера. Кончаловский уже написал сценарий к картине. Планируется, что фильм будет готов к осени 2019 года.

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