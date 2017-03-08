Афиша выходных в Ростове-на-Дону
В предстоящие выходные, 11 и 12 марта, в культурной программе Ростова десятки различных мероприятий.
Ростовский-на-Дону академический молодежный театр подготовил для зрителей спектакль по пьесе И. Тургенева «Месяц в деревне» (16+, режиссер О. Куликов). Премьера пройдёт на большой сцене в субботу в 19:00. В воскресенье в «молодёжке» сказка для взрослых по одноименной повести Н. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (14+, режиссер М. Заец). Маленьких зрителей приглашают на сказку по пьесе К. Драгунской «И вот однажды..., или все мальчишки-дураки!» (5+, режиссер-постановщик М. Заец).
В Академическом театре драмы им. М. Горького в воскресенье спектакль «Пигмалион». Начало в 18:30. В Музыкальном театре пройдёт бенефис Л. Мурзиной в оперетте И. Дунаевского «Белая акация». Начало запланировано на 18:00.
В Ростовском цирке 11 марта стартует захватывающее цирковое шоу «Гиппопотамус» под руководством Народного артиста России Т. Ахундова. Представление начнётся в 16.00. Не менее интересным будет шоу «Коты-мореходы» Юрия Куклачева, которое пройдёт в Доме Офицеров в субботу в 12:00.
Международный фестиваль украинской культуры «Шевченковская весна» собирает гостей в Областном доме народного творчества. В программе праздника выставка работ мастеров народного творчества и концерт участников фестиваля.
«Танцуй пока молодой!»: циферблат и школа танца «Take Five» приглашают на танцевальную вечеринку. Научиться танцевать под джаз сможет абсолютно каждый, понадобится только желание и хорошее настроение. Играет живая музыка.
Мастер-класс «Цветы весны. Чудеса монотипии» из цикла «Семейный изопрактикум» (5+) в честь Дня рождения бумаги пройдёт в Ростовском областном музее изобразительных искусств.
Познавательным будет посещение Донской публичной библиотеки. В субботу 11 марта в 16.00 в отделе искусств библиотеки состоится открытие IV-ой Международной выставки-конкурса «Комбинаторика формообразования». На выставке представлены работы молодежи и студентов из России, Китая и Молдовы, Румынии и Кореи. 12 марта в 13.30 в кинозале библиотеки состоится встреча с учёными антропологами, которые расскажут о достижениях каменного века, не потерявших актуальность вплоть до наших дней, мире животных, с которым древние люди взаимодействовали в борьбе за существование. В этот же день в центре международных информационных ресурсов библиотеки в рамках проекта «Знаменитые экранизации мировой литературы» будет демонстрироваться художественный фильм «Из Африки» (США, 1985).