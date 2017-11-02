Афиша праздничных выходных в Ростове





4 ноября в России празднуют День народного единства. Впереди - длинные выходные. В Ростове в эти дни запланированы десятки спортивных и культурных мероприятий.



Праздничные выходные откроет концерт «Фейерверк национальных культур Донского края», который пройдет в парке культуры и отдыха им. М. Горького 4 ноября. Начало - в 11:00.



В 12:00 и 16:00 на арене Ростовского-на-Дону государственного цирка (пр. Будённовский, 45) будут проходить представления цирковой программы «Созвездие Льва». У ростовчан есть уникальная возможность увидеть цирковой номер «Рекордсмены» под руководством народного артиста России Алексея Сарача. В этот день «Рекордсменам» исполняется 50 лет.







Всех любителей спорта приглашают в парк культуры и отдыха «Дружба» (ул. Капустина, 1/1А) на турнир по волейболу «Мы - за мир и единство». Соревнования пройдут с 11:00 до 14:00. Сразу после спортивного турнира состоится праздничный концерт «Пока мы едины - мы непобедимы». Начало - в 14:00.



С 10:00 до 15:00 все желающие смогут сдать нормативы ГТО на стадионе «Арсенал» (ул. 2-я Краснодарская, 145/6).







В парке культуры и отдыха 1-го Мая (ул. Большая Садовая, 127) с 12:00 до 14:00 ростовчан ждет масштабный флешмоб «Хоровод единства», который состоится одновременно в 100 городах страны. Сразу после хоровода начнется праздничная программа «Россия - великая наша держава!». Начало - в 15:00.



В парке культуры и отдыха имени Октября (ул. Дачная, 4) жителей и гостей города приглашают поучаствовать в конкурсах и викторинах, а также посмотреть праздничный концерт творческих коллективов. Начало - в 14:00.



В 14:00 в ростовском патриотическом центре «Победа» (ул. Большая Садовая, 51) состоится праздничный гала-концерт с участием победителей XIV открытого городского конкурса на лучший молодежный и детский эстрадный проект «Звезды Ростова».







Во Дворце спорта (пер. Халтуринский, 103) пройдет фольклорно-этнографический фестиваль спортивных и боевых искусств народов России. Увидеть мастерство фланкировки казачьей шашкой и борьбы на поясах, а также самбо, тхэквондо и дзюдо, гураш (армянская борьба) и многое другое можно с 14:00 до 15:30.



В Ростовском музыкальном театре (ул. Большая Садовая, 134) состоится премьера мюзикла «Дюймовочка». Новый спектакль создан в лучших отечественных традициях композитором Егором Шашиным и автором стихов Сергеем Копыловым. Увидеть мюзикл можно 4 ноября в 11:00 и 14:00 и 5 ноября - в это же время.



Вечером (22:00 и 23:00) ростовчане и гости донской столицы смогут поучаствовать в вечерней прогулке по Молодежному театру (пл. Свободы, 3) в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Если вы хотите проникнуть в тайны театра и узнать, кто и как создает спектакли, то эта прогулка в закулисье поможет найти ответы на все вопросы. Для истинных театралов подготовлен сюрприз в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» под девизом: «Искусство объединяет» - на большой сцене состоится показ спектакля «Бумбараш». Начало - в 18:00.







На акцию «Ночь искусств» приглашает и «Шолохов-Центр». С 19:00 до 22:00 здесь будет проходить выставка «Четыре жизни Чехова». В 19:00 начнется спектакль «Калейдоскоп им. Чехова». С 20:00 до 22:00 будет работать кинозал по произведениям Чехова.



Большая программа запланирована в краеведческом музее. 4 ноября в 17:00 один из залов музея станет ареной. Здесь выступит цирковая династия Артемьевых, которая представит цирковые номера: клоунаду, жонглирование, дрессуру. В 18:30 начнется выступление ростовских и таганрогских поэтов.



С 19:00 до 22:00 пройдёт музыкальная программа «От барокко до рока». Ансамбль барочной музыки «Монте - Верде» устроит концерт инструментальной и вокальной музыки ХVI века. Здесь же можно будет послушать известного ростовского шансонье Александра Галая, певицу Алину Фрозен (сопрано), а также увидеть выступление ростовских рок-групп.







Во дворе музея с 15:30 до 20:00 откроется «Окно в историю». Реконструкторы военно-исторического проекта «Южный фронт» продемонстрируют военную форму прошлых лет. Здесь же можно будет выпить горячего чая из самовара.



В 18:00 посетителей музея приглашают на пешеходную экскурсию. Во время прогулки запланировано посещение купеческого особняка ХІХ века – дома Екатерины Николаевны Солодовой (бывший «Дом работников просвещения» («Дом учителя») с посещением экспозиций открытого хранения, где в 19:30 пешеходная экскурсия сменится экскурсиями: «Выдающиеся музыканты и исполнители на ростовской сцене», «Открытое хранение фарфора из фондов Ростовского областного музея краеведения (коллекция фарфора XVIII-XX вв.)». А в 20:00 экскурсанты посетят музыкальный вечер с участием лауреата джазового конкурса «Хрустальный лев», пианиста Олега Горчакова. Пешеходная экскурсия – это прекрасная возможность изучить историю родного города.



Днем 5 ноября ростовчане смогут посетить грандиозное водное и лазерное шоу «Добро и Зло» в Доме офицеров (пр. Буденновский, 34). На сцене построен бассейн, который вмещает 50 тонн воды! Более 40 тонн светового, лазерного и фонтанного оборудования. Начало - в 14:00.