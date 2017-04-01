11-летний гитарист из Ростова покорил международные конкурсы



Молодой виртуоз Миша Лихачёв играет на гитаре с четырех лет, пишет свою музыку и побеждает в международных конкурсах. О процессе обучения, сольных концертах и о своей семье Миша и его родители рассказали корреспонденту Rostov.ru.



Семья у Лихачёвых очень музыкальная. Папа Миши Юрий Григорьевич преподает в колледже искусств и в Ростовской государственной консерватории игру на гитаре. Мама юного музыкант Лариса Дмитриевна обучает музыкальной теории и сольфеджио. А старшая сестра Анна - известная гитаристка и лауреат многих международных конкурсов.

- Взять в руки гитару меня вдохновил папа,- поделился молодой исполнитель.- Сначала я научился играть веселую песенку «Жили у бабуси два веселых гуся». Первая моя гитара была совсем маленькой.



Случилось это, когда Мише было всего лишь четыре года.

- Он очень хотел научиться играть,- рассказал папа Миши Юрий Григорьевич Лихачёв.- Перед глазами был пример старшей сестры Ани, которая играет на гитаре с трех с половиной лет. Поначалу у Миши не совсем получалось. Но к пяти годам у него уже было четкое стремление. Он взял гитару в руки и начал усиленно заниматься. И «Гуси» получились!



Большой и тяжёлый инструмент ребенку не поднять, и Миша учился на маленькой, «дамской» гитаре, которые были в ходу более 40 лет назад. По звучанию она мало в чем уступала настоящей.



Репертуар молодого музыканта в его 11 лет очень разнообразный. Есть там произведения русских, европейских, латиноамериканских композиторов, и даже музыка собственного сочинения.

- Сейчас мои любимые композиторы - Моцарт, Фернандо Сор и Исаак Альбенис,- говорит Миша.- Особенно «Астурия» Альбениса. Это очень быстрая мелодия, но рука у меня от игры почти не устает.



По словам Ларисы Дмитриевны, чтобы Миша не уставал, он делает разные упражнения в перерывах между игрой - занимается на спортивном тренажере, разминает руки и ноги. Очень важно, чтобы в это время разминались еще и те мышцы, которые не задействованы во время музицирования.







29 марта Миша Лихачёв провел свой второй сольный концерт в Донской Государственной Публичной библиотеке. Выступление длилось чуть больше часа, и перерыв у Миши был совсем небольшой, всего пара минут. Но музыкант справился с нагрузкой и даже не сбился, когда в 18:45 по громкой связи объявили, что библиотека скоро закроется. Аплодисменты и крики «Бис!» стали не единственным выражением восхищения публики: одна из зрительниц посвятила Мише стихотворение. Две первые строфы звучат так:



Мальчик на сцене с гитарой,

"Небесное Танго" звучит,

Музыке страстной внимая,

зал в восхищенье молчит!



Гитару к груди прижимает

он, голову к ней наклоня,

мелодию страсти играет,

в мир звуков волшебных маня.



На концерте, кроме своих любимых композиторов, гитарист сыграл и музыку своего собственного сочинения - «Лесную сюиту» в трёх частях.

- Мы сказали ему: «Миша, ты играешь музыку композиторов и знаешь приёмы. Попробуй сам что-нибудь сочинить. Что тебе было бы интересно сыграть, какие средства ты можешь использовать?»,- рассказала Лариса Дмитриевна.- И тут фантазия у него уже начинает работать сама.







С этим произведением 27 марта Миша занял первое место на ростовском конкурсе юных композиторов. Новая интересная мелодия очень понравилась слушателям, и многие попросили ноты сюиты молодого композитора Михаила Лихачёва.

Другое произведение Миши – военная песня «Защитникам Отечества». Молодой виртуоз написал не только музыку к ней, но и слова. Записать мелодию нотами помогли родители.

- Мы с ним долго спорили из-за рифмы, но он все же настоял на своем и не стал ничего исправлять,- смеется мама гитариста.



Миша Лихачёв – лауреат 15 конкурсов, и в 13 из них он одержал победу. Это были конкурсы в Италии, Испании, Санкт-Петербурге и многих других городах.

- В петербургском конкурсе «Виртуозы гитары» меня просто поразил огромный зал и множество людей,- поделился Миша.- Честно говоря, у меня коленки дрожали. Но потом я взял себя в руки, начал играть – и волнение прошло!



В Испании музыкант победил в конкурсе имени Хулиана Аркаса – основоположника классической гитары. Это один из самых серьезных мировых конкурсов. А Мише тогда было всего 10 лет.



Талантливый человек талантлив во всем, поэтому, помимо гитары, у виртуоза из Ростова есть еще множество других увлечений – танцы, рисование, фортепьяно, английский язык. Кроме того, вместе с папой Миша ведет свой канал на Ютубе, куда попадают записи с концертов. У него даже уже есть свои ученики, которых он обучает игре на гитаре.



Свои планы музыкальная семья пока держит в секрете. Но молодого гитариста и композитора явно ждет большое будущее.







