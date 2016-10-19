Вечера на хуторе близ Диканьки





Известная многим еще с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится на сцене в настоящий карнавал с шутками, песнями, плясками, мистикой и завораживающим украинским колоритом. Это волшебная сказка для взрослых, которая подарит вам ощущение веселых рождественских праздников, когда голова кружится не только от горилки, но и от происходящих вокруг чудес.



Мелодичные украинские песни в живом исполнении артистов, интересная сценография Алексея Паненкова и яркие, оригинальные костюмы художника Ольги Трофимовой гармонично обрамляют этот необычайно теплый и атмосферный спектакль, который подарит вам ощущение праздника и позволит каждому взрослому почувствовать себя ребенком. Хотя бы на один вечер.



Сказка для взрослых по одноименной повести Н.Гоголя

Режиссер - Михаил Заец

Сценография - Алексей Паненков

Костюмы - Ольга Трофимова

Балетмейстер - Сергей Никульшин

Продолжительность – 1 ч. 45 мин. без антракта

14+



Место: Ростовский-на-Дону академический театр

Дата: 5 февраля 19.00

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы,3