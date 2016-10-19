Вечера на хуторе близ Диканьки
Известная многим еще с детства история любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане превратится на сцене в настоящий карнавал с шутками, песнями, плясками, мистикой и завораживающим украинским колоритом. Это волшебная сказка для взрослых, которая подарит вам ощущение веселых рождественских праздников, когда голова кружится не только от горилки, но и от происходящих вокруг чудес.
Мелодичные украинские песни в живом исполнении артистов, интересная сценография Алексея Паненкова и яркие, оригинальные костюмы художника Ольги Трофимовой гармонично обрамляют этот необычайно теплый и атмосферный спектакль, который подарит вам ощущение праздника и позволит каждому взрослому почувствовать себя ребенком. Хотя бы на один вечер.
Сказка для взрослых по одноименной повести Н.Гоголя
Режиссер - Михаил Заец
Сценография - Алексей Паненков
Костюмы - Ольга Трофимова
Балетмейстер - Сергей Никульшин
Продолжительность – 1 ч. 45 мин. без антракта
14+
Место: Ростовский-на-Дону академический театр
Дата: 5 февраля 19.00
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы,3