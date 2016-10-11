Спектакль «Месяц в деревне»





Спектакль «Месяц в деревне» по одноименной пьесе великого русского классика Ивана Тургенева. Жанр постановки определен как сцены из дачной жизни.



Это размышление о любви, о самом чувстве, о его воздействии, о попытке остановить время… Любовь Натальи Петровны к молодому Беляеву, порыв девичьей радости - всё оказывается призрачным и недостижимым.



«В спектакле, как и в самой пьесе, - говорит режиссёр Олег Куликов, - не будет морали, здесь молодость и много любви…».



Режиссёр-постановщик - Олег Куликов

Художник-постановщик - Алексей Паненков

Хореограф по пластике - Ольга Корчагина

Художник по свету - Жанна Дазидова, заслуженный работник культуры РФ



Продолжительность - 2 ч 45 мин с антрактом

16+



Место: Ростовский-на-Дону академический театр

Дата: 4 февраля 19.00

Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы,3