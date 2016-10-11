Спектакль «Месяц в деревне»
Спектакль «Месяц в деревне» по одноименной пьесе великого русского классика Ивана Тургенева. Жанр постановки определен как сцены из дачной жизни.
Это размышление о любви, о самом чувстве, о его воздействии, о попытке остановить время… Любовь Натальи Петровны к молодому Беляеву, порыв девичьей радости - всё оказывается призрачным и недостижимым.
«В спектакле, как и в самой пьесе, - говорит режиссёр Олег Куликов, - не будет морали, здесь молодость и много любви…».
Режиссёр-постановщик - Олег Куликов
Художник-постановщик - Алексей Паненков
Хореограф по пластике - Ольга Корчагина
Художник по свету - Жанна Дазидова, заслуженный работник культуры РФ
Продолжительность - 2 ч 45 мин с антрактом
16+
Место: Ростовский-на-Дону академический театр
Дата: 4 февраля 19.00
Адрес: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы,3